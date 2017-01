TRÊS LAGOAS| Sanesul terá que refazer obras que não atingirem padrão de qualidade

Reunião entre representantes do município, Sanesul e empreiteiras visam uma mudança nas condições dos serviços prestados para os próximos anos.

Divulgação

O secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Eng. Dirceu Degutti se reuniu hoje (6), pela manhã, com o gerente regional da Sanesul, Adilson Silva Bahia e com representantes das empreiteiras que realizam os serviços de engenharia na colocação e manutenção de redes de água e esgoto.

Degutti foi firme nas suas colocações e contou com a compreensão e disposição do cumprimento do que foi proposto pelos presentes.

Entre as pautas, a principal questão discutida foi a da qualidade do serviço de recomposição do asfalto e terraplanagem, após o corte do mesmo para realização das manutenções. Essas questões foram apontadas pelo prefeito Ângelo Guerreiro e também pela população de Três Lagoas.

De acordo com o secretário, o contrato prevê que a Sanesul tem por obrigação fiscalizar os critérios utilizados pelas empresas na execução do serviço, porém um engenheiro será nomeado para acompanhar as obras e cobrar a qualidade final. Degutti deixou claro que obras que não atenderem o padrão previsto em contrato deverão ser refeitas.

O secretário Dirceu Degutti, que possui qualificações técnicas na área , identifica que o atual serviço prestado não está à altura do que se é devido e fez diversas exigências às empresas, como as seguintes:

-Atender as especificações técnicas de serviços previstas no contrato.

-Recomposição das áreas onde houver obras, com material sem contaminações, ou seja, não reutilizar a terra retirada do local, por conter resíduos que podem prejudicar a qualidade da pavimentação.

-Socação da terra de 20 em 20 centímetros , obedecendo as normas técnicas e observando a humidade da terra.

-Não poderão ser abertas valas com comprimento superior à 500 metros.

“A Sanesul precisa dar todo cuidado a esse patrimônio ao qual eles fazem uso, mas é nosso. O Patrimônio é nosso.” Reforçou o secretário, que também atende em sua pasta as competências do trânsito e pretende dar agilidade e respaldo desse departamento durante a execução das obras.

O Engenheiro da Ciacom, Anderson Luiz, se agradou da iniciativa. “Essa é a primeira vez que somos convidados para uma reunião como essa. Isso é muito importante, assim faremos nossa parte e será bom para todos os lados”, disse.

Além da Ciacom, participaram da reunião, representantes da Log Engenharia, Taurus Empreendimentos, Solução Engenharia, Construtora Jupiá e EBS. Todas essas empresas prestam serviços junto à Sanesul.

Fonte: ASSECOM