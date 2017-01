TRÊS LAGOAS| Matrículas da Rede Municipal de Ensino serão iniciadas na próxima semana

O processo será online

Secretaria Municipal de Educação e Culta de Três Lagoas – Divulgação

Na próxima semana inicia-se o cadastramento de matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ensino. Neste ano, segundo a diretora pedagógica e educacional, Ângela Maria de Brito, o processo de matrícula será online, portanto mais rápido e divido em duas fases: Cadastro e Efetivação, tanto do Centro Educacional Infantil (CEI) como do Ensino Fundamental. “O processo de matrícula será concentrado na Secretaria de Educação e foi alterado este ano por determinação do prefeito Ângelo Guerreiro, visando otimizar tempo e evitar filas nas escolas”, explicou a diretora.

Processo

A partir do dia 9 deste mês até o dia 12 pais e responsáveis deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Rua Alexandre Costa nº 130 e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de endereço e transferência ou declaração (este último somente para alunos do que irão estudar a partir do 2º ano do ensino fundamental). O horário de atendimento será das 7 horas da manhã até às 17 h, sem pausa para almoço. Haverá três opções de escolas para escolha dos pais e responsáveis, conforme região.

No dia 17 os mesmos deverão comparecer a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou na escola de sua preferência, sendo aquela escolhida ou indicada no ato do cadastro como a primeira opção para efetivação da matrícula ou verificar a designação para outra.