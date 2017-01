Prazo é prorrogado, e pré-matrícula da Rede de Ensino Estadual segue até dia 13

Reprodução

O prazo para realizar a pré-matrícula na Rede de Ensino Estadual de MS foi prorrogado para às 23h59 do dia 13 de janeiro. Inicialmente, a data final para fazer a pré-inscrição era nesta sexta-feira (06).

A matrícula Digital é realizada neste link , podendo ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio de computador, tablet ou smartphone, e é voltada para estudantes concluintes do nono ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escolas estaduais que não ofereceram série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e estudantes desistentes.

Após o fim do período, o prazo será reaberto entre os dias 23 a 27 de janeiro. As pré-matrículas também são válidas para as doze escolas de período integral de Mato Grosso do Sul, sendo oito em Campo Grande e as demais em Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí.. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-647-0028 .