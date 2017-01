Fronius alcança o estado da arte no projeto de novas interfaces

A Fronius sempre foi revolucionária na área de soldagem. Com o decorrer dos anos, a automação das máquinas e de seus sistemas foi modificando e, consequentemente, passou a exigir uma quantidade elevada de interligações de todo o conjunto de sensores instalados e da quantidade de ligações das entradas e saídas necessárias. Para obter um bom funcionamento, uma das soluções encontradas foi a ligação em série dos componentes, utilizando o FieldBus – sistema de rede de comunicação industrial para controle em tempo real.

Este sistema proporciona vantagens como: redução de custo do material e da utilização de mão de obra, além de minimizar, significativamente, a quantidade de cabos, além de proporcionar menor tempo de resposta entre o comando e os sistemas.

Em 1981, a Fronius apresentou ao mercado a primeira fonte de soldagem no mundo, utilizando a tecnologia inversora com interfaces e com sinais em paralelo.

Com a evolução da tecnologia, em 1991, a Fronius expôs a primeira fonte de soldagem totalmente digital do mercado – TPS 3200/4000/5000. Para garantir a velocidade na comunicação do robô fonte de soldagem foi lançada uma linha de interfaces com FieldBus. Todos os protocolos utilizados pelos fabricantes de robôs foram contemplados – DeviceNet, ProfiBus, ProfiNet, EtherNetIP, EtherCat, Gateway, ModBus e CANopen.

Em 2015, a Fronius sai mais uma vez na frente e dá um salto de qualidade com o sistema de soldagem, oferecendo respostas de até 200 vezes mais rápidas do que a linha TPS: TPS320i/400i/500i e 600i.

Um sistema de alta tecnologia que monitora todos os componentes e o corpo da tocha através de um processador. É um método simples que permite o acesso remoto ao equipamento para auxiliar na manutenção ou esclarecer dúvidas de utilização. O acesso às informações do processo pode ser realizado através de smartphones cadastrados na empresa. A Fronius conquistou o estado da arte no projeto de novas interfaces. Conseguiu uma evolução na velocidade de respostas aos comandos, além de reduz dimensões e custos. Hoje a empresa possui uma linha de interfaces mais moderna do mercado.

