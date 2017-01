Sebrae: 285 mil empresas do Simples parcelaram débitos, 49% das notificadas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) informou que 285 mil pequenos negócios que estavam com débitos no Simples Nacional já aderiram ao parcelamento de dívidas. O montante equivale a 49% do total de 584 mil micro e pequenas empresas que foram notificadas pela Receita em setembro do ano passado.

Empresas que não se regularizaram já foram desligadas do Simples e, para voltarem a ser optantes pelo sistema, devem pagar ou parcelar suas dívidas e pedir uma nova adesão até o dia 31 de janeiro.

O Sebrae recomenda a donos de pequenos negócios com dívidas no Simples que procurem aderir ao parcelamento. O pedido de parcelamento deve ser feito no Portal do Simples Nacional.