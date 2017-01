Três Lagoas-MS: Asfalto do Jardim Atenas é fiscalizado pelo prefeito Guerreiro

Ainda quando deputado estadual, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, solicitou ao Governo do Estado recursos para a pavimentação asfáltica de vários bairros de Três Lagoas, entre eles o Jardim Atenas. Na época, Guerreiro esteve reunido com o secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli e técnicos da Agesul para tratar sobre obras de drenagem e pavimentação em Três Lagoas.

Hoje (06) o prefeito esteve nas ruas beneficiadas do bairro Jardim Atenas, sendo Etelvino Custódio de Queiroz, Jose Lopes Barbosa, Viela Projetada 1, Viela Projetada 2, Benedito Soares da Mota e um trecho da Avenida Jari Mercante. (13.744 m2). Ele verificou a qualidade do trabalho, conversou com os operários da obra e alguns moradores, que demonstraram satisfação.

Até o momento foi realizada a base do asfalto. Todo processo será concluído aproximadamente em 20 dias. “Moro aqui há 7 anos e estou satisfeita com o trabalho que estão fazendo na minha rua e no bairro todo. Vai melhorar a qualidade da nossa vida”, disse a dona Valdelice Oliveira, moradora e proprietária de uma mercearia na Etelvino Custódio de Queiroz.

Segundo Guerreiro, o valor estava destinado para o bairro Oiti, pois sabe que o local sofre duras consequências (inundação) no período de chuva, mas que a ação foi inviabilizada por falta de drenagem. “Aqui não se perde recursos, portanto destinamos o valor para o bairro Atenas, região que também dá acesso ao Oiti e ao Paranapunga”, explicou Guerreiro. Ele ainda acrescentou que o bairro Oiti não será esquecido e que estudo será feito para drenagem e pavimentação.

Os bairros Carandá e Vila Verde também receberam no ano passado asfalto através da solicitação de recursos de Angelo Guerreiro ao Governo do Estado.

