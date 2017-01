Andradina-SP: Tamiko faz reunião para debater o desenvolvimento agrário

Andradina/Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) realizou, na manhã desta sexta-feira (06), uma reunião para debater o desenvolvimento agrário no município, voltado à agricultura familiar.

Tamiko, que esteve acompanhada do vice-prefeito Pedrinho Bentivóglio (PSD), recebeu o presidente da Coapar (Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados e Pequenos Produtores), Lourival Plácido, e o membro da diretoria Valdecir Pereira de Aquino, além do líder do MST da Alta Noroeste, Renê Parren.

Em pauta foi discutido projetos importantes do município como a Agroindústria do Leite, a Central de Distribuição de Alimentos, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), programa Microbacias, e a melhoria das estradas rurais que estão diretamente ligados às famílias do campo.

“Entendemos que o atendimento especial à zona rural e um campo forte facilitam o desenvolvimento da cidade, especialmente por fornecer o alimento e a matéria prima”, comenta Tamiko explicando da importância da integração e união dos diversos segmentos e secretárias do Governo de Andradina para o suporte necessário às famílias.

O secretário anunciado de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno, que já está sendo preparado através da prefeita Tamiko um plano para o desenvolvimento do campo voltado á qualidade de vida. “Está sendo pensado um trabalho em conjunto, com áreas como esporte, educação, cultura e saúde, além de um forte estímulo á produção”, comenta magno.

Lourival Plácido também apresentou ideias voltadas ao desenvolvimento educacional e profissional para a região voltado à produção agroecológica de alimentos orgânicos e sustentáveis. Ele também convidou a equipe de governo para o 1º Encontro Regional dos Amigos do MST, que vai acontecer no dia 03 de fevereiro, pré-marcado para a cidade de Guararema.

Também acompanharam a reunião os secretários nomeados, Luiz Henrique Pereira Silveira (Administração), Haruo Kojo (Governo e Gestão Participativa), o ex-secretário de Desenvolvimento Agrário, Rosivaldo de Paula, e a ex-coordenadora de Políticas para Mulheres, Paola Kotaki.

