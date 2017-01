Ministro da Saúde participa de solenidade de renovação da frota do SAMU 192 no RS

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participa nesta segunda-feira (09), junto com o presidente da República, Michel Temer, de cerimônia de entrega de ambulâncias para renovação da frota do Samu 192. Para o Rio Grande do Sul, serão entregues 61 ambulâncias.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV NBR

Solenidade de entrega de ambulâncias para a renovação da frota SAMU 192

Data: 09 de janeiro (segunda-feira)

Horário: 10h30

Local: Parque de Exposições Assis Brasil no Município de Esteio/RS – BR-116, KM 13, s/n – Novo Esteio

