Três Lagoas-MS: Tonhão visita 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros

Antônio Empke aproveitou a oportunidade para falar sobre alvará do Shopping Popular e regularização das Feiras Noturna e Central da cidade. Foto Assecom

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke Júnior, visitou na manhã da última sexta-feira (6), o Tenente Coronel, Leandro Arruda, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas.

Na oportunidade, Empke conversou a respeito do Alvará de funcionamento do Shopping Popular, além da regularização do Distrito Industrial e das Feiras Noturna e Central da cidade.

“Nos colocamos a disposição do Grupamento para que esta parceria continue dando frutos para a cidade. Vamos cumprir o que a justiça determina, para que desta forma possamos levar a cidade a se desenvolver ainda mais”, concluiu Empke.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico