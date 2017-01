Samsung voa mais alto na CES 2017 com inovações para melhorar a forma como consumidores vivem, trabalham e jogam

São Paulo – 6 de janeiro de 2017 – Em conferência de imprensa na CES 2017, a Samsung revelou sua visão para 2017 e como está chegando mais longe com uma vasta gama de inovações para proporcionar aos consumidores a melhor das experiências. Os principais produtos anunciados foram a impressionante e nova linha de QLED TVs, o sistema de lavanderia FlexWash ™ + FlexDry ™, o primeiro notebook de jogos da Samsung e atualizações do Gear S3. Com essas inovações, a Samsung demonstrou sua liderança no desenvolvimento de novas tecnologias que realmente se encaixam nas vidas dos consumidores de forma mais personalizada e intuitiva.

“Apesar de alguns desafios, fizemos grandes avanços em 2016, ganhando participação de mercado em TVs, eletrodomésticos, portáteis e smartphones”, disse Tim Baxter, Presidente e CEO da Samsung Electronics América. “Ouvindo nossos consumidores e construindo nosso patrimônio de inovação, estamos realizando nossa visão do futuro – que é alimentada por produtos conectados, com design elegante e serviços com foco absoluto no consumidor”.

Samsung QLED, a Próxima Inovação em TV

A QLED TV da Samsung leva a tecnologia de pontos quânticos a um novo patamar, com eficiência de luz avançada e estabilidade, bem como um espectro de cores mais amplo do que nunca. A nova QLED TV também apresenta níveis de preto verdadeiramente profundos, 100% de volume de cor perfeito e brilho ideal de alta resolução de 1.500 a 2.000 nits. O novo design de painel da QLED TV da Samsung também reduz o reflexo para que os consumidores possam ver cada detalhe com incríveis níveis de contraste. A QLED TV oferece esse desempenho independentemente de onde o espectador está sentado, com cor consistente e qualidade de imagem de qualquer ângulo de visão.

Novos elementos de design introduzidos pela Samsung aprimoram ainda mais a experiência da QLED TV. O cabo óptico praticamente invisível ajuda a resolver a questão dos fios desagradáveis e da desordem na casa, com um sistema de cabo único e elegante. Acessórios adicionais como o suporte de parede, tornam a montagem da TV no nível da parede mais simples e rápida além de permitirem uma instalação totalmente rente a parede, não deixando nenhum espaço como os suportes convencionais. Finalmente, para aqueles que desejam uma variedade de opções de estilo ao exibir sua TV, a Samsung apresentou dois novos suportes de TV elegantes e opcionais – Gravity e Studio –, atraentes para o consumidor que prefere a TV não embutida.

Além das novas TVs, a Samsung também detalhou planos para oferecer uma experiência mais unificada aos clientes usando vários serviços e dispositivos. Sucesso do ano passado, o controle único da Samsung foi aprimorado para ser compatível com ainda mais dispositivos e oferecer recursos de controle de voz em mais recursos da Smart TV. E o aplicativo Smart View da Samsung – disponível no Android e no iOS – permite aos usuários uma experiência personalizada do Smart Hub diretamente em seu telefone, bem como notificações de novos conteúdos mesmo quando a TV estiver desligada.

A Samsung anunciou ainda sua mais recente inovação: a Lifestyle TV oferece um design elegante e deslumbrante, concebido com uma abordagem artística. Essa nova TV foi projetada para aparecer exatamente como uma imagem apareceria em uma parede, equipada com um cabo invisível que permite pendurá-la em qualquer lugar da casa e integrá-la perfeitamente a qualquer ambiente, sem cabos ou fios antiestéticos. A Lifestyle TV recebeu o prêmio “Best of Innovation” na CES 2017 e será lançada ainda este ano.

A Samsung apresentou sua linha 2017 de produtos audiovisuais domésticos, incluindo o novo Soundbar Sound +, que inclui um subwoofer embutido, Alto-Falante Sem Fio H7 e o mais recente Leitor de Blu-ray UHD. Esses produtos refletem um conjunto abrangente de recursos premium com foco na integração, além de um design premium e simplista que complementa a experiência do usuário em vários dispositivos. O novo Soundbar e o H7 oferecem som rico e detalhado de UHQ 32 bits, que aprimora sons de qualquer fonte que ofereça de 8 a 24bits.

Flexibilidade Sem Precedentes no Lar

A Samsung revelou uma linha verdadeiramente diferenciada de eletrodomésticos para dar aos consumidores mais flexibilidade e opções de como cozinhar, limpar e se conectar.

Levando mais flexibilidade à lavanderia, a Samsung apresentou a FlexWash™ + FlexDry™ para atender às necessidades das famílias ocupadas de hoje em dia. O compartimento frontal da FlexWash™ tem aproximadamente 140 litros de capacidade, o maior em sua categoria1, para trabalhar com volumes normais ou elevados. O compartimento superior conta com mais 28 litros de capacidade para lavar volumes menores em separado. As duas lavadoras podem funcionar separadamente ou simultaneamente com ajustes diferentes.

Já a FlexDry™ tem capacidade de secar, ao mesmo tempo, grandes volumes no compartimento principal e alguns itens delicados, suavemente, na parte superior da secadora. Adequado para peças como roupas esportivas ou lenços de seda, o exclusivo compartimento Delicate Rack ajusta o calor automaticamente, dependendo do tipo de tecido a ser secado.

Sinalizando o compromisso da empresa de investir em categorias nas quais sua expertise e inovação podem enriquecer e empoderar as vidas dos consumidores, a Samsung também apresentou sua linha de novos aparelhos inteligentes embutidos, que inclui uma nova combinação de forno de parede e microondas, lavadora de louça aprimorada e uma linha correspondente de frigoríficos premium.

Durante a conferência de imprensa, a Samsung também anunciou o Family Hub 2.0, a próxima geração de seu premiado refrigerador. Com base no Family Hub 1.0, apresentada no ano passado, o Family Hub 2.0 amplia de quatro para dez os modelos de geladeiras, para que os consumidores possam escolher a que melhor atenda a suas necessidades domésticas. Ele também oferece usabilidade aprimorada com integração intuitiva de aplicativos e novos parceiros de aplicativos para ajudar as famílias a permanecerem conectadas, gerenciar alimentos e acessar mais recursos de entretenimento na tela de toque LED de 21,5 polegadas do refrigerador. Para maior conveniência, a avançada tecnologia de voz da Samsung também foi integrada a muitos dos aplicativos da Family Hub 2.0.

Alimentando Paixões com Novos Dispositivos Móveis e Computadores

Na CES deste ano, a Samsung apresentou a próxima geração de computação móvel, com uma gama de novos PCs que refletem o compromisso da empresa com o design, a habilidade e a escolha. Entre eles estão o Chromebook Plus e o Chromebook Pro, o Notebook 9 de 15 polegadas com GPU discreta e o primeiro laptop de jogos da Samsung, o Notebook Odyssey.

O Chromebook Plus e o Chromebook Pro da Samsung são laptops premium desenvolvidos para o Google Play e podem executar milhões de aplicativos da Google Play Store. Os novos Chromebooks apresentam um corpo metálico elegante e durável, além de se transformarem em tablets com um único movimento. Graças à tela Quad HD, o Chromebook Plus e o Chromebook Pro da Samsung funcionam igualmente bem como tablet ou laptop, e também são os primeiros Chromebooks a vir com uma caneta digitalizadora incorporada. O Chromebook Plus estará disponível com CPU ARM e, para quem procura um desempenho ainda mais forte, o Chromebook Pro será alimentado por uma CPU Intel core M3.

O novo Notebook 9 de 15 polegadas da Samsung, que estará disponível este ano nos EUA, foi projetado para um desempenho máximo e mobilidade sem comparação. Equipado com o processador Intel Kaby Lake da 7ª geração, ele também possui GPU discreta para lidar com as tarefas mais intensas do hardware, desde a edição de fotos e vídeos até a execução de programas em vários monitores.

Por fim, o primeiro laptop de jogos da Samsung, o Samsung Notebook Odyssey, oferece uma experiência móvel que rivaliza com um equipamento de mesa em relação a potência, velocidade e conforto, além de ser leve o suficiente para transportar em uma mochila. O laptop estará disponível em tamanhos de tela de 15 e 17 polegadas. O Odyssey de 15 polegadas é alimentado pelo processador Core i7 da 7ª geração da Intel, com até 32 GB de RAM DDR4 de 2400 Mhz, armazenamento duplo SSD e HDD de 256 GB, e placa de vídeo NVIDIA GTX 1050. Mais detalhes sobre o Notebook Odyssey de 17 polegadas serão revelados ainda neste semestre.

A usabilidade também foi aprimorada com um atalho embutido para maximizar o desempenho. Ao pressionar um botão, é possível dar potência extra ao processador, gráficos e memória do Odyssey, para alcançar a melhor experiência absoluta de jogo.

Para obter mais informações sobre este comunicado de imprensa, incluindo fotos, vídeos e artigos relevantes da Samsung Newsroom, visite news.samsung.com/global. O estande da Samsung na CES é o número 15006 e se encontra no Nível 1 do Salão Central do Centro de Convenções de Las Vegas, de 05 a 08 de janeiro de 2017. Para saber mais sobre a CES 2017, visite www.ces.tech.

Por enquanto, os produtos lançados pela Samsung ainda não têm previsão de chegada no Brasil.

1 Com base nas dimensões do produto

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, câmeras, eletrodomésticos, equipamentos médicos, sistemas de conexão, semicondutores e soluções LED. Para saber mais e conferir as últimas novidades sobre a Samsung, visite a Sala de Imprensa Samsung no http://news.samsung.com/br.

CONTATO:

Máquina Cohn&Wolfe

Samsung Electronics Co., Ltd.

Tel: 11 3147 7900

samsungpr@maquinacohnwolfe.com