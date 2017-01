Reforço do Ceará, Everton Silva diz que a disputa pela titularidade é sadia: “Vai jogar quem estiver melhor”

Foto: Christian Alekson / cearasc.com

Treinando desde o início da semana na capital cearense, o lateral-direito e meia Everton Silva foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (5). O reforço do Ceará, para temporada 2017, traz na bagagem muita experiência, mas diz que para conquistar a titularidade é preciso mostrar trabalho e estar muito bem preparado.

– Todos os jogadores estão brigando por posição, é uma disputa sadia que acontece no início da temporada. Já trabalhei com o professor Gilmar e sei que ele é muito justo, e eu acredito que vai jogar quem estiver melhor, analisa o jogador.

Aos 28 anos, com passagens por grandes clubes brasileiros, o versátil jogador diz que está pronto para estrear com a camisa alvinegra e que não deixou de trabalhar fisicamente, mesmo durante as férias.

– Essa semana de trabalho aqui foi muito produtiva, acredito que ajudou muito o fato de eu não ter ficado parado após o fim da temporada passada, treinei por conta própria, pois sabia que não poderia chegar aqui de qualquer maneira, mesmo que eu não tenha problema com o percentual, eu me cobro bastante por isso, afirma Everton Silva.

A equipe comandada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo estreia no Campeonato Cearense no dia 18 de janeiro contra o Maranguape. Além do Estadual, o Ceará disputa ainda o Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Brasil, Taça Fares Lopes e Primeira Liga. Com tantas competições importantes no calendário do clube, a expectativa é de fazer uma grande temporada.

– Eu espero muita felicidade esse ano, em cima de muito trabalho, suor, determinação e muita vontade. O nosso primeiro grande objetivo é o título do Cearense pra começar 2017 muito bem e claro, subir para a Série A. Tenho certeza que vai ser um ano abençoado e vamos conseguir atingir nossos objetivos e dar muita alegria para os torcedores, finaliza o atleta.

Simone Malagoli

SMM Assessoria de Comunicação