Dourados MS: Shopping tem central para cadastro de rasgadinhas da campanha Natal Premiado

Foto: Assessoria

Legenda: Lojas do Shopping participam da campanha Natal Premiado

– Campanha continua no shopping e nas lojas da área central até terça-feira, dia 10 –

O Shopping Avenida Center tem uma central fixa para cadastro de rasgadinhas da campanha Natal Premiado. Os clientes que compraram nas lojas identificadas podem ir até o shopping para fazer o cadastramento do código alfanumérico que está no cupom até a próxima terça-feira (10).

Essa é uma opção para aqueles que não têm acesso à internet ou preferem inserir os códigos pessoalmente, já que só concorrem aos prêmios da campanha os consumidores que fizerem o cadastro das rasgadinhas. Além disso, é uma comodidade oferecida pelo Shopping, que é patrocinador master e está com todas as lojas participando da campanha.

“Os prêmios são muito bons e dão mais oportunidade para os clientes ganharem”, afirmou Fábio Jedson Espindola de Souza, gerente da loja Gabriela Mulher. Ele acredita que esta seja a melhor campanha realizada pelo shopping e pelo comércio local até hoje. “As pessoas realmente estavam interessadas e voltavam para buscar rasgadinhas”, complementa.

A loja vendeu pelo menos 10% a mais este ano, em relação ao ano passado. O gerente atribui o desempenho ao preparo da loja para esta época e à campanha Natal Premiado aliada a uma promoção interna. A Gabriela Mulher vende calçados e acessórios femininos.

Wagner Barboza Pires, que é gerente da loja Hering no Shopping, lembrou que toda a equipe se envolveu, explicando aos clientes a dinâmica da campanha. Como a cada R$ 50 em compras, é possível ganhar uma rasgadinha, mais gente pode concorrer e a oportunidade de ganhar é maior pela quantidade de prêmios. “A maioria pelo que a gente conseguiu ver, ficou feliz em poder participar com compras menores”, explicou ele.

A campanha aliada a outra realizada pela companhia, também contribuiu para alavancar as vendas em pelo menos 10%. “Quem comprou voltava, trazia alguém ou indicava outra pessoa a comprar para poder concorrer aos prêmios. Então, as promoções ajudaram”, conta Pires.

Ainda é possível ir até uma das lojas identificadas para comprar e concorrer aos 490 prêmios da campanha que somam R$ 1 milhão. São 20 veículos Volkswagen Up!, 20 barras de ouro, 420 vales-compra de R$ 400 cada, 25 vales-compra de R$ 1 mil cada e 5 vales-viagem de R$ 5 mil cada.

O prazo para receber rasgadinhas nas lojas também segue até terça-feira. O sorteio é na quarta-feira (11) pela loteria federal. Concorrem aqueles que cadastrarem os códigos alfanuméricos das rasgadinhas no posto fixo do Shopping ou diretamente no site da campanha www.campanhafaems.com.br.

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) também terá uma central de cadastros de rasgadinhas na segunda (09) e terça-feira (10). A associação fica na avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1.480, Centro de Dourados e funciona das 08h às 18h.

A campanha Natal Premiado é realizada no Estado pela Faems (Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul) e trazida a Dourados pela Aced. Mais informações no (67) 3416-8653.

Fabiane Dorta

Assessora de Imprensa

(67) 3416-8653

99601-9100

98402-6784

Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados)

www.aceddourados.com.br

fb.com/aced.dourados