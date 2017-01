Os Divergentes

Rodovia que corta a Chapada do Araripe, na divisa de Ceará, Pernambuco e Piauí: na pequena carroça, a mudança de uma família da região. Seu Francisco, a mulher, três filhos, uma cadelinha, uma tevê, um espelho quebrado, um carrinho de mão e algumas panelas. O compositor Adoniram Barbosa, falecido em 1982, era um dos reis […]

A Advocacia Geral da União está consolidando os argumentos jurídicos para na próxima semana entrar com recurso no plenário do Supremo Tribunal Federal contra as liminares concedidas pela ministra Carmen Lúcia a favor da liberação de recursos bloqueados do Rio de Janeiro.

O problema de vagas e integridade dos presos no Brasil é muito grave, vem de muitos anos e compromete a imagem de um país que se vende como politicamente correto.

