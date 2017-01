Linha de ônibus mais longa do mundo liga Rio de Janeiro ao Peru em trajeto de cinco dias

A linha rodoviária mais longa do mundo liga o Brasil ao Peru e é feita em um ônibus da empresa peruana Ormeño. Inaugurada há cerca de um ano, ônibus parte do Rio de Janeiro, na Rodoviária Novo Rio, em direção a Lima. Durante o percurso de 6.035 km, os turistas passam por 120 cidades, cinco estados brasileiros e sete peruanos, incluindo pontos turísticos como a Amazônia, o cerrado e a Cordilheira dos Andes em uma altitude de 4.750 metros.

O trajeto tem duração aproximada de cinco dias e é feito pela Estrada Interoceânica do Sul, que liga a parte peruana do oceano Pacífico ao litoral Atlântico. No Brasil, as paradas acontecem em Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo e Assis Brasil, cidade localizada na fronteira entre os dois países.

Além disso, o ônibus também cruza as cidades peruanas de Ica, Nazca, Abancay, Cuzco, Puerto Maldonado e Iñapari. Na opinião de Rolando Ruiz Rosas, Cônsul Geral do Peru no Rio de Janeiro, a rota entre Lima e a Cidade Maravilhosa proporciona uma experiência única para os turistas da América do Sul.

“É uma viagem que abre oportunidades para incrementar os intercâmbios de todos os tipos, culturais, comerciais, turísticos, econômicos e sociais. No caminho, é possível conhecer a diversidade dos povos, diferentes culturas e belezas naturais. A própria viagem é um acontecimento turístico belíssimo”, declarou para a imprensa durante o lançamento da linha rodoviária, em 2016.

O valor da passagem de ônibus varia de R$760 até R$820. A passagem pode ser comprada no guichê da empresa Crucero del Norte, na Novo Rio. Os ônibus partem duas vezes por semana, da plataforma 40 da Rodoviária Novo Rio.

A passagem de ônibus é da categoria double deck, que conta com ar-condicionado, banheiro, poltrona reclinável, apoio para os pés e capacidade para 52 passageiros. A empresa Ormeño também possui uma linha que opera na Rodoviária Tietê, ligando São Paulo ao Peru.

Para embarcar, os viajantes devem portar passaporte ou documento de identidade nacional com foto (RG). Para viajar com crianças, é necessário apresentar documentação que comprove o parentesco.

A vacina da febre amarela não é obrigatória para visitar o território peruano, mas é aconselhável se prevenir por se tratar de uma área de mata. Ela pode ser tomada em um posto de saúde da rede publica em até 10 dias antes da viagem.

O que levar e saber

Para percorrer os mais de seis mil quilômetros de estrada e passar cerca de cinco dias dentro de um ônibus, é preciso ter muito mais do que um espírito aventureiro. O ônibus que sai do Rio de Janeiro em direção ao Peru reserva aos viajantes experiências únicas, mas é preciso ter algumas precauções para que tudo ocorra sem transtornos

Primeiramente, o turista deve saber que a mala ficará guardada no bagageiro do ônibus e ela só será retirada no destino final. Por este motivo, é importante preparar uma mala ou bolsa de mão com os itens que serão usados durante o caminho. Essa bolsa deve conter, por exemplo, cobertor e travesseiro, uma roupa extra e itens de higiene pessoal.

As paradas para a troca de motorista e descanso de passageiros não costumam ser longas, por isso, é fundamental cumprir os horários estabelecidos pela empresa para evitar atrasos. Outra dica importante é fazer lanches mais leves e não ingerir comidas gordurosas ou muito pesadas.

Por se tratar de uma viagem longa que passará por diferentes estradas, podem ocorrer náuseas. Para controlar o mal estar, a dica é tomar água com gás e algum remédio antiemético (contra enjoos).

Também é válido levar na bolsa os medicamentos que você costuma usar no dia a dia, como analgésicos, antitérmicos, entre outros. Essa dica é importante porque nem sempre é possível encontrar farmácias pelo caminho e para manter os cuidados com saúde.

A moeda do Peru é o Nuevo Sol. Para trocar dinheiro com segurança no país, o mais aconselhável é ir aos bancos ou casas de câmbio. Evite os cambistas de rua para não correr o risco de cair no golpe das notas falsas.

O que conhecer em Lima

Segundo dados do governo do Peru, 94% dos turistas estrangeiros ficam satisfeitos após visitar o país. Além dos visitantes brasileiros, a região também costuma receber pessoas de diferentes partes do mundo, incluindo dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino Unido. Alemanha, Canadá e Itália.

As principais atrações de Lima são museus e sítios arqueológicos. A cidade também é conhecida por sua riqueza cultural e por ainda guardar características do passado colonial. A Plaza de Armas, a Catedral de Lima, a Igreja e monastério de San Francisco, o sítio arqueológico de Huaca Pucllana e o Museu Larco são alguns dos pontos turísticos mais famosos.