5 motivos para passar as férias de Janeiro brincando com as crianças

A especialista Leiza Oliveira, da Minds idiomas, elucida o porquê vale a pena passar brincar com os filhos em inglês

É fato que as crianças têm mais facilidade na captação de um novo idioma, porém para efetivamente acontecer o processo de aprendizado é preciso interação com os pais, amigos e conhecidos na segunda língua. É importante os pais se atentarem que por meio de jogos e brincadeiras os pequenos podem conseguir aprender novas palavras em outro idioma e até elaborar frases.

Um fator importante é a idade: até os 4 anos de idade os pequenos não desenvolveram o hipocampo completamente, parte do cérebro responsável por “arquivar” e “lembrar” dados numéricos e palavras. Por isso não é necessário ficar preocupado com os filhos por não lembrarem do que aprenderam. A interação e a brincadeira valem muito mais.

Dos 4 aos 6 anos de idade já é um período excelente para brincar com as crianças com jogos em inglês, usar tablets, assistir desenhos em outro idioma e até a famosa brincadeira “gato-mia” falando em inglês. Isso porque até os 6 anos a criança consegue aprender diferentes idiomas de forma uniforme e o hipocampo já está totalmente formado.

Leiza Oliveira, CEO da rede Minds Idiomas, tem dois filhos e apostou na tecnologia no ensino do inglês, dentro e fora da sala de aula. Nas 72 unidades da Minds há preocupação com a captação do inglês de forma lúdica e leve para as crianças. Pensando nisso, Leiza, mostra 5 motivos para os pais brincarem em inglês nessas férias:

1.Elogie os acertos dos pequenos: essa atitude melhora o desempenho deles na escola e na vida

Vale brincar com as crianças com jogos de tabuleiro, tablets, app`s, jogo stop, enfim. O importante neste processo é elogiar os filhos e encorajá-los a não ter medo de errar palavras novas! Cada palavra de incentivo impulsiona a criança a querer ir bem na escola e no aprendizado. E o melhor de tudo: brincando.

2. Dê independência para as crianças brincarem em inglês com vizinhos, amigos e parentes

É ótimo os pais brincarem com as crianças, mas o fator “ superproteção” também atrapalha, pois o filhos ficam condicionados como devem aprender e organizar lições e até as brincadeiras. A sinergia entre pais, conhecidos e familiares só tem a agregar as crianças e a interação amplia a captação dos conhecimentos pelo hipocampo.

3. Estude brincando com as crianças: não bombardeie com excesso de conteúdo

Esse é um dos fatores mais importantes da lista, pois cada pessoa tem uma forma de aprender e um “time” para isso. O excesso de conteúdo pode dispersar a atenção das crianças. Caso os seus filhos não tenham uma atenção durante períodos longos, quanto mais informação tenha que reter mais lhe vai custar a se concentrar. Aprender inglês pode ser leve e basta os pais brincarem em outro idioma. Vale jogar bola, pega- pega e ler antes dos pequenos dormirem.

4. Música para tomar banho e brincar

A música interfere no cérebro tanto das crianças quanto dos adultos. Até o tempo passa diferente quando escutamos as canções que gostamos e que mexem com a gente.Logo, uma forma de aprender inglês sem perceber, é colocar músicas infantis nas brincadeiras do dia a dia. O cérebro possui uma capacidade limitada de recebimento de conteúdo, logo nossa atenção fica na música enquanto tomamos banho, por exemplo. É uma forma de aprender novas palavras.

5. Se arrisquem brincando em inglês mesmo sem saber o idioma

É isso mesmo. Se você matriculou os seus filhos em uma escola letiva ou mesmo um curso de inglês extracurricular, se arrisque. A sua capacidade de aprendizado sempre existirá e as crianças podem lhe ajudar a crescer no idioma. As crianças se sentem tomadoras do conhecimento e esta partilha aumentará o laço de troca de experiência entre os pais e os filhos.

Sobre a Minds Idiomas

Com 10 anos de existência o segredo da rede de idiomas Minds é a tecnologia. Com 72 escolas em todo país, a Minds foi à primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets mantendo os livros físicos. Com especialistas em captação de conteúdo, a CEO Leiza Oliveira, tem a consciência que a forma de aprendizado de cada criança e adulto é individual. Personalização e inovação são as palavras que movem franqueados e alunos da rede. O tempo de duração do curso da Minds é de 18 meses.

