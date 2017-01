Três Lagoas-MS: Duilio Fabri vai deixar saudades

A Foto mostra Duílio Fabri ao lado da esposa Zenaira e do filho André – Foto Correio Regional de Água Clara-MS

Faleceu nesta madrugada no Hospital Auxiliadora 0 três-lagoense Duilio Fabri. Ele tinha 70 anos de idade e era proprietário da famosa Funerária que levava o seu nome. Duílio veio para Três Lagoas nos anos 70 como funcionário da Empresa Funerária Cardassi. Anos depois ele e um sócio fundaram a própria empresa que levava o seu nome.

Alguns anos depois Duílio passou a dirigir o próprio negócio tornando se uma empresa unifamiliar. Com a ajuda da esposa Zenaira, já falecida e do filho André a empresa cresceu e hoje está presente em mais duas cidades, Brasilândia e Água Clara, ambas no Bolsão Sul-mato-grossense.

Recentemente Duílio foi homenageado pelo Rotary Clube de Três Lagoas como profissional do ano e recebeu uma homenagem da Câmara Municipal como cidadão Três-Lagoense. Ele tinha 50 anos de profissão, todo eles dedicado ao ramo funerário sempre buscando atender de melhor forma as famílias nas horas mais difíceis.

A sua empresa realiza empréstimos para associados de muletas, cadeiras de rodas, andadores e outros e possui um dos melhores planos de atendimento à saúde com convênios que abrange praticamente todos os laboratórios, farmácias, hospitais e clínicas de Saude, profissonais médicos nas mais diversificada linha de atendimento.

Duilio Fabri era admirado e amado pelas pessoas e se apresentava como homem simples, carismático e contador de histórias. Vai deixar saudades.

Na oportunidade a equipe do Dia Dia externa condolências aos familiares e amigos e que Deus conforte os corações, afinal a vida continua.