Zilu Camargo é transferida de hospital após acidente

Depois de sofrer um acidente de carro na tarde desta sexta-feira (06), Zilu Camargo foi transferida de hospital: a mãe de Igor, Wanessa e Camilla, filhas com quem ela passou o Réveillon no Espírito Santo, precisou ficar algumas horas em um hospital na Zona Oeste de São Paulo, mas, a pedidos de seu médico, continua internada.

saiba mais Zilu passa Réveillon com filhas e reflete: obrigado e perdão

Zilu sofre mal súbito ao volante, desmaia e é internada

“A empresária Zilu Godoi teve alta do hospital Albert Einstein mas a pedido do seu médico Dr. Khalil será encaminhada ao Hospital Sírio Libanês para ficar em observação e realizar exames complementares. Aproveita para agradecer a todos pelo carinho”, indicou ao Purepeople a assessoria da empresária, elogiada nas redes sociais por conta de suas tatuagens. Enquanto dirigia sua BMW branca a caminho do médico para fazer um check-up geral, a ex-mulher de Zezé Di Camargo , sofreu um mal súbito e desmaiou ao volante. Devidamente socorrida, a avó de José Marcus e João Francisco, com quem ela se divertiu nas férias, ficou em observação por algumas horas no hospital.

No Instagram, a empresária, alvo de críticas da ex-cunhada Marlene, mostrou uma foto sua no hospital e agradeceu o carinho dos fãs: “Zilu Godoi, por meio de sua assessoria, vem a público agradecer (primeiramente à Deus por esse livramento!) aos socorristas da ocorrência por tamanha agilidade, a equipe médica que a recepcionou com muitos cuidados , ao Vanderson (dono do veículo atingido) pela atenção e imensa generosidade e a todos que se preocuparam e se mobilizaram com seu estado de saúde! Zilu teve um ‘mal súbito’, desmaiou, e infelizmente colidiu com outro veículo, atingindo a calçada! Zilu segue internada e está sendo transferida para o Hospital Sírio Libanês, onde permanecerá em observação! Desde já, agradecemos as mensagens de carinho e afeto, na certeza que, em breve, Zilu estará totalmente com sua saúde estabelecida!”

(Por Marilise Gomes )