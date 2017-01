Governadora de Roraima coloca Temer e Moraes na parede: “Queremos ações reais”

CMS Imagem

Em conversa por telefone com Michel Temer, governadora Suely Campos manifestou sua indignação com a negligência do governo federal diante da situação caótica do sistema penitenciário do estado; “O que adianta o ministro (Alexandre de Moraes) vir aqui, se já aconteceu o pior? Só para usar a imprensa? Queremos ações reais, como liberação de recursos”, questionou; em novembro do ano passado, após morte de 10 presos, Suelym pediu a Moraes o envio de homens da Força Nacional para ajudar na segurança dos presídios; o ministro negou