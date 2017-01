Sucateada, Faculdade de Arquitetura da UFRJ fecha turmas de 2017

Rio 247 – A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ cancelou o período 2017. Abaixo, carta enviada aos alunos:

“Começamos o ano de 2017 com muita esperança e engajamento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas nos deparamos com a mesma situação de precariedade de instalações físicas, logística e poucas expectativas de aplicação de recursos financeiros no edifício JMM.

Como apresentado em relatos anteriores, a decisão referendada na Congregação da FAU/EBA de finalizar o período 2016.2 foi tomada como um processo de transição emergencial e também como prerrogativa para cobrar ações imediatas da Reitoria na concretização de um período novo (2017.1), mais estruturado, eficiente e condizente com um curso de terceiro grau de uma Universidade Pública e Federal.

Após análise da conjuntura atual e com as poucas previsões de melhoria de nosso cenário, a Congregação entendeu nesta data – 04/01/2017 – em PROPOSTA PRELIMINAR, que não há condições de nos mantermos neste quadro e que, diante disso, restará à FAU a única opção de NÃO abrir turmas no próximo período e cancelar 2017.

Em concomitância a tal sugestão, diversas solicitações vem sendo feitas à Reitoria, assim como o planejamento de ações de impacto para sinalizar à sociedade e ao Governo Federal o estado em que os cursos alojados no edifício JMM se encontram.

Com relação à Reitoria, desde dezembro de 2016 a Direção aguarda respostas sobre a equipe técnica designada para acompanhamento e implantação das obras no edifício, a conclusão das obras emergenciais, o uso do dinheiro repassado para as obras emergenciais, a possibilidade de uso do quarto andar do edifício e demais posicionamentos que pretendem assegurar o retorno adequado às aulas, sem respostas até o momento.

Por esta razão, solicitamos mais uma vez todo o empenho da comunidade FAU na diligência e no esforço de finalizarmos o período de 2016 e trabalharmos, em conjunto, para a construção de uma luta de resgate da qualidade de nosso curso e de nossos espaços de aula no próximo período, UNIDOS numa decisão difícil, mas necessária.

Que estejamos fortes para este momento, se ele for necessário. A Direção se empenhará, como sempre, em caminhar lado a lado com toda a comunidade FAU.

Atenciosamente,

Direção FAU/UFRJ”