Temer agora ataca idosos pobres e deficientes

Sputnik Brasil – Na sua jornada rumo à saúde financeira do país, o presidente Michel Temer pode agora mexer com mais um grupo assistido pelo governo: os idosos pobres ou com deficiência.

O Benefício de Prestação Continuada é pago atualmente à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família.

O governo dá um salário mínimo a estes grupos mensalmente e exigia renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo, avaliação médica e social realizadas pelo INSS.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Temer pretende enviar ao Congresso uma proposta que eleva de 65 para 70 anos a idade mínima para a obtenção do benefício e desatrelar seu valor do salário mínimo — as correções passariam a ser feitas pela inflação.

O presidente também espera mexer na renda mínima para ter acesso ao benefício. O governo não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

