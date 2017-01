Chuva provoca transbordamento de rio e alagamento em São Paulo

A chuva na capital paulista provoca o transbordamento do Rio Verde, na zona leste, e ao menos oito pontos de alagamento intransitáveis para veículos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O trem da Linha 12 – Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera com velocidade reduzida, por causa de um raio que atingiu a rede.

Segundo o CGE, a região metropolitana registra chuva forte com potencial para queda de granizo e rajadas de vento. Entraram em estado de atenção para alagamentos praticamente todas as regiões do município, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos passou a operar com a ajuda de instrumentos. Foram recebidos 15 voos atrasados de outros aeroportos. O GRU Airport registrou 10 voos atrasados e nenhum cancelado, de um total de 209 pousos e 186 decolagens.

Previsão do tempo

A previsão é que, amanhã (8), as precipitações voltam a se intensificar a partir da tarde e se prolongam à noite de forma generalizada sobre a faixa leste paulista. A chuva deve ser forte e acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. A umidade do ar fica entre 60% e 95%.

A próxima semana também será marcada por temporais típicos de verão. A segunda-feira (9) vai começar com madrugada quente e abafada. O sol não deve predominar ao longo do dia, que terá muitas nuvens. Mesmo assim, as temperaturas chegam aos 30ºC, com taxas de umidade do ar entre 48% e 90%. As pancadas de chuva estão previstas a partir da tarde.

Edição: Valéria Aguiar