Tapete Vermelho para Renegociações de Dívidas

Diversas divulgações têm surgido na mídia por parte dos Bancos e outros credores mencionando oportunidade através de campanhas para negociação de Dívidas em todo Brasil.

Acontece que na realidade aplicação destas campanhas continuam as mesmas dificuldades que sempre foi demonstrado quando estas iniciativas são colocadas em prática e os devedores procuram solucionar suas pendências financeiras.

Por incrível que pareça, uma dos maiores estimuladores pela manutenção de grande parte da inadimplência em todo Brasil, são as dificuldades encontradas pelos devedores quando eles tentam renegociar suas dívidas, dificuldades geradas diretamente pelos próprios credores ou através de seus representantes como agencias de cobranças e escritórios jurídicos contratados.

Como profissional especialista nesta área sou testemunha no dia a dia desta lamentável realidade. Uma renegociação de divida com iniciativa parte do devedor, pode ser realizada por telefone, pela internet ou pessoalmente.

Por telefone é quase impossível conseguir falar com alguém que efetivamente esteja preparado para desenvolver uma renegociação, pela internet ainda tem sido a melhor opção desde que o consumidor devedor saiba como se manifestar para eficácia nesta tentativa e pessoalmente é mais complicado ainda, as pessoas ficam rodando e somente encontram dificuldades.

Campanha do Bom Pagador

A mobilização para o lançamento de campanhas envolvendo todos os interessados me parece uma forma mais eficaz para o êxito na redução da inadimplência, mas não essas poucas campanhas que temos constatado e sim uma ampla mobilização ancorada por entidades de classe como Câmara de Dirigentes Lojistas, pelo Sebrae, pelas Associações Comerciais, Codecon e outras instituições de credibilidade que deveriam ancorar com mais freq?ência estas iniciativas.

Certa ocasião, ao tomar conhecimento de uma destas campanhas, fui pessoalmente visitar, só para observar, uma campanha que estava sendo promovida em um centro de convenções e fiquei decepcionado, constatei filas imensas, muito tumulto, empurra pra lá, empurra pra cá, enfim cenas deprimentes, constatei também centenas de pessoas chegando, desistindo e retornando ao observar tanta confusão e dificuldades aos que vieram atraídos pela convocação para renegociação de dívidas.

Tapete Vermelho para Renegociações de Dívidas

Acredito em um projeto para realização de um evento profissional, algo com ampla divulgação onde o devedor, que foi um consumidor ontem e sempre será, seja tratado dignamente, seja recebido com Tapete Vermelho, porque não?

Acredito em um projeto com uma grande feira, a feira do Bom Pagador com confortáveis instalações, com senhas para atendimento, cafezinho, água e muita simpatia e cordialidade nestes atendimentos, uma logística que funcione sem os transtornos e constrangimentos que infelizmente acontecem nestes tipos de eventos.

Acredito em um projeto com palestras, cartilhas de conscientização sobre educação financeira, musicas e até atendimento psicológico para quem necessite de terapia para o consumo compulsivo.

Não importa o titulo da campanha para renegociações de Dívidas, pode ser ?Feira do Bom Pagador?, pode ser ?Entre o ano novo sem Dívidas? ou qualquer outro nome, o que importa mesmo são os mecanismos para aplicação de um evento deste porte que funcione com profissionalismo para que o devedor seja atendido com dignidade e consiga de fato renegociar e pagar suas dívidas.

Entendo que, uma venda termina no recebimento e o devedor de hoje poderá voltar a ser, de forma plena, um consumidor consciente amanhã, basta que sejam tratados como clientes de maneira regular como é feito no ato da venda e que sejam orientados, conscientizados, educados financeiramente para não ser repetidos os erros cometidos anteriormente.

Positivamente,

Emanuel Gonçalves da Silva

Consultor e escritor, autor do Livro

Como Negociar Dívidas, já entrevistado

por Jô Soares, entre outras…

