São Cristóvão Saúde/São Caetano x Vôlei Nestlé – Superliga 2016/17

Dois sets já foram disputados em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira, e o time de Osasco vence, parcialmente, por 2 a 0: 25/16 e 25/20. Mais tarde novas fotos e a matéria da partida

Bloqueio triplo (Mauro Lima / Fotojump)



Alta | Web

Nati Martins vibra (Mauro Lima / Fotojump)



Alta | Web

Paula e Nati Martins no bloqueio (Mauro Lima / Fotojump)



Alta | Web

Dani Lins defende (Mauro Lima / Fotojump)



Alta | Web

Gabi disputa na rede (Mauro Lima / Fotojump)



Alta | Web

Manaus (AM) – Vôlei Nestlé está em quadra neste momento na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, diante do São Cristóvão Saúde/São Caetano na abertura do segundo turno da Superliga 2016/17. Dois sets já foram disputados e o time de Osasco vence, parcialmente, por 2 a 0: 25/16 e 25/20. Dani Lins e suas companheiras estão na vice-liderança da Superliga, com 27 pontos, quatro a menos que o líder Rexona-Sesc. No primeiro turno, no ginásio José Liberatti, em casa, as mandantes derrotaram o rival do ABC, por 3 sets a 1. Na história da Superliga, os clubes se enfrentaram 49 vezes e Osasco soma 41 vitórias contra 8 do adversário. As equipes iniciaram seus confrontos pela competição nacional na temporada 1996/97.

A levantadora Dani Lins, campeã olímpica em Londres-2012 e presente nas principais conquistas da seleção brasileira, vê como positiva a iniciativa de levar o vôlei para outros centros. “Sempre vejo, nas minhas redes sociais, os fãs pedindo para irmos jogar na região deles. A galera querendo partidas em suas cidades e isso é legal porque podemos sentir de perto esse carinho de pessoas que gostam da gente e do vôlei pelo Brasil a fora. Vimos o carinho no aeroporto de Manaus quando chegamos, com bastante gente esperando e pedindo para tirar fotos. É bem gostoso poder trazer um pouco dessa vontade de jogar vôlei e de incentivar cada vez mais a prática esportiva. Acho que todos os clubes deveriam ter uma rodada fora da sua cidade para expandir a modalidade para outros lugares do país”, afirma a jogadora.

A ponteira Tandara também gosta da iniciativa e considera essa partida importante por ser a primeira em 2017. “Bem legal essa ideia de trazer o vôlei para um outro estado em que não há time na Superliga. A chegada no aeroporto foi bem calorosa e isso foi importante para a nossa equipe, pois serve como um incentivo a mais para jogarmos melhor. É dedicação total, ainda mais por ser o primeiro jogo após o recesso de final de ano. Acredito que será um confronto muito importante. Estou gostando desa experiência no Amazonas e no primeiro treino já pudemos sentir o calor que vamos ter pela frente. Espero que tenha bastante gente no ginásio e que possamos fazer nosso trabalho muito bem feito”, ressalta a atleta, também campeã olímpica em Londres-2012.

Após as 11 rodadas iniciais, a equipe lidera no fundamento ataque, com 29,13% de eficiência. Individualmente, Tandara é a primeira no mesmo fundamento, com 29,51%, e Paula, a segunda, com 28,16%. A central Bia é a jogadora com mais pontos de bloqueio na Superliga. A jogadora, que veste a camisa 20, marcou 35 pontos com seu “paredão”.

Nestlé busca sexto título – A Nestlé tem uma história vitoriosa no vôlei brasileiro e, até o momento, possui cinco títulos da Superliga. Na década de 1990, o Leite Moça ganhou a competição nas edições de 1994/95, 1995/96 e 1996/97. O time daquele período contava com craques como Fernanda Venturini, Ana Moser, Virna e Leila. A empresa retornou ao esporte em 2009, quando assumiu a equipe de Osasco. Na segunda versão do patrocínio, o Sollys/Nestlé foi campeão em 2009/10 e 2011/12. Os dois troféus foram conquistados sob o comando de Luizomar e o time contava com Carol Albuquerque na primeira e com Camila Brait e Bia na segunda.

Osasco também almeja o hexa – Pentacampeão nacional, o clube de Osasco também está na briga por sua sexta taça da Superliga. Com o antigo patrocinador, a agremiação subiu no topo do pódio em 2002/03, 2003/04 e 2004/05. Já com a Nestlé de parceiro, o time foi campeão em 2009/10 e 2011/12.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

Tabela da Superliga

2º turno:

07/01 – 20h00 – São Cristóvão Saúde/São Caetano x Vôlei Nestlé – Manaus

13/01 – 19h30 – Pinheiros x Vôlei Nestlé – São Paulo

21/01 – 14h10 – Vôlei Nestlé x Sesi-SP – Osasco (RedeTV)

03/02 – 20h15 – Rio do Sul x Vôlei Nestlé – Rio do Sul

10/02 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Terracap/BRB/Brasília Vôlei – Osasco

14/02 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Fluminense – Osasco

17/02 – 20h00 – Camponesa/Minas x Vôlei Nestlé – Osasco

23/02 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Dentil/Praia Clubes – Osasco

03/03 – 19h30 – Rexona-Sesc x Vôlei Nestlé – Rio de Janeiro

07/03 – 19h30 – Renata Valinhos/Country x Vôlei Nestlé – Valinhos

11/03 – à definir – Genter Vôlei Bauru x Vôlei Nestlé – Bauru

1º turno:

29/10 – Vôlei Nestlé 3 x 1 São Cristóvão Saúde/São Caetano – Osasco

01/11 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Rio do Sul – Osasco

04/11 – Vôlei Nestlé 3 x 1 Pinheiros – Osasco

12/11 – Sesi-SP 0 x 3 Vôlei Nestlé – São Paulo

22/11 – Terracap/BRB/Brasília Vôlei 3 x 0 Vôlei Nestlé – Brasília

26/11 – Fluminense 0 x 3 Vôlei Nestlé – Rio de Janeiro

03/12 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Camponesa/Minas – Osasco

09/12 – Dentil/Praia Clube 3 x 2 Vôlei Nestlé – Uberlândia

13/12 – Vôlei Nestlé 3 x 2 Rexona-Sesc – Osasco

16/12 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Renata Valinhos/Country – Osasco

22/12 – Vôlei Nestlé 3 x 0 Genter Vôlei Bauru – Osasco

Canais:

Facebook: www.facebook.com/voleinestle

Twitter: www.twitter.com/familianestle

YouTube: www.youtube.com/nestlebrasil

Instagram: @voleinestle / www.instagram.com/voleinestle

Mais informações:

ZDL – Rafael Zito

rafaelzito@zdl.com.br

F: 11 32855911

Cel: 11 991988505

Site: www.zdl.com.br

Facebook: ZDL Comunicação

Twitter: twitter.com/ZDLcomunica