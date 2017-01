Três Lagoas-MS: Prefeitura trabalha com agilidade nos vestígios do vendaval

4 – guerreiro 4 – guerreiro

Dezenas de árvores de grande e médio porte foram arrancadas em vários pontos da cidade. No entorno da lagoa cerca de 10 árvores caíram, a maioria delas com infestação de cupins. O vendaval ocorrido na tarde desta sexta-feira, 06 de janeiro, causou estragos também em muitos bairros de Três Lagoas.

O prefeito Angelo Guerreiro, desde os primeiros momentos, coordenou todos os trabalhos desde a liberação das vias da Lagoa Maior, que aconteceu à noite, até a remoção das grandes árvores. Guerreiro, que conhece bem o trabalho com motosserra e ajudou efetivamente no corte das árvores caídas, convocou servidores e, por falta dos equipamentos necessários, chamou os parceiros da administração que prontamente atenderam o chamado e desde a madrugada deste sábado trabalhavam para deixar os locais como estavam antes do acidente meteorológico.

“Nos próximos dias vamos preparar equipes para atendimentos emergenciais como esse e assim resolvê-los, o mais rapidamente possível para que a normalidade se restabeleça”, disse Guerreiro ao agradecer inclusive os muito voluntários que apareceram para ajudar.

Assecom

Equipes da Secretaria de Assistência Social, sob a coordenação da Secretária Vera Helena, percorreram os bairros prontos para socorrer os que necessitarem. “Graças a Deus não foi necessário, não foi preciso nenhum atendimento emergencial por causa do vendaval. Mas continuamos sempre de plantão para alguma eventualidade”, disse a Secretária.

Bombeiros, policiais militares e a defesa civil também ajudaram nos trabalhos.

VEJA ABAIXO NOTA DIVULGADA PELA PREFEITURA

NOTA À IMPRENSA

A Prefeitura de Três Lagoas informa que, devido aos ventos fortes que atingiram Três Lagoas no final da tarde desta sexta-feira (6), pelo menos duas árvores foram arrancadas com a raiz na Lagoa Maior. O Corpo de Bombeiros também atendeu ocorrências de árvores que foram derrubadas pela força do vento. Segundo os militares, num mesmo minuto foram registradas 6 ocorrências. As viaturas estão todas empenhas para a retirada de árvores.

Neste momento, a Defesa Civil do município, o Corpo de Bombeiros, com o apoio da Polícia Militar, fazem a retirada de galhos e árvores que estão obstruindo as vias. Por isso, o Departamento de Trânsito do município informa que algumas ruas, como num trecho da circular da Lagoa Maior e no Jardim das Acácias, ficarão interditadas até que os trabalhos acabem.

Vítima de raio

Um homem foi atingido por um raio e socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. A vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde passa bem, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.