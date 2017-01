Folia de Reis é comemorada em Três Lagoas nos dias 6 e 14 de janeiro

Comemoração tradicional é esperada pela população

O Departamento de Cultura recebeu a visita do Sr. Hélio José Muniz, mestre de Folias de Reis há 23 anos, que se mostrou muito animado com o evento anual, destacando a importância da festa entre os cristãos. “A Folia de Reis representa os três reis magos, que foram visitar Jesus Cristo no nascimento, foram pessoas muito importantes no Natal com os presentes que levaram a Cristo”, afirmou.

Comemorada no dia 6 de janeiro, em alguns lugares a festa se estende até o final do mês. Na cidade, a Folia de Reis acontecerá em duas datas, nos dias 6 e 14 de janeiro, na Vila Haro, às 18h e 19h respectivamente.

Você conhece a festa?

A Folia e Reis é uma festa tradicional de grande importância em países latino-americanos, por ser tradicionalmente europeia e ser parte do movimento de colonização da América. A festa era tida como um auto cênico, no feudalismo europeu, principalmente no campo.

Com a chegada dos portugueses no Brasil, a Folia de Reis, antes conhecida como Dia dos Santos Reis, foi utilizada para a catequização dos nativos e continuou tendo muita importância principalmente no Nordeste do Brasil. A festa católica é até mesmo tema de música de artistas renomados como Tim Maia.

Três Lagoas é uma cidade colonizada por portugueses, portanto recebeu influências da tradicional comemoração. Segundo o diretor do Departamento de Cultura e historiador, Rodrigo Fernandes, “A Folia e Reis é uma festa que possui uma permanência cultural sem sincretismo e permanece no cenário religioso e memorial coletivo”.

Fonte: Diretoria de Cultura