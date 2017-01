Identificado segundo criminoso morto em troca de tiros com o DOF

Rapaz de 21 anos participou de roubo à família em Dourados

8 JAN 2017 – Por GLAUCEA VACCARI – 09h:11 – Correio do Estado



Comparsas de dupla foram presos em Laguna Carapã – Divulgação / PM Segundo assaltante morto durante troca de tiros com policiais do Departamento de Operações da Fronteira (DOF) foi identificado como Diego Rodrigues Oliveira, 21 anos. Ele o comparsa, Leandro Henrique Gomes Cardoso, também de 21 anos, foram mortos na sexta-feira (6) e são suspeitos de participar a assalto à família.

De acordo com o site Dourados News, suspeito morava em Rio Verde (GO). Além de Diego e Leandro, Robson Barbosa Soares, 22 anos, e Carla Dorneles dos Santos, 24, que também participaram do assalto, foram presos em Laguna Carapã com a caminhonete roubada da família.

Quinto suspeito envolvido no caso continua foragido e teria passado para o Paraguai com o segundo carro roubado, um Renaut Fluence.

Depois da prisão da dupla em Laguna Carapã, polícia recebeu informação de que dois outros autores do assalto estariam escondidos em casa no bairro Água Boa.

Equipe do DOF se deslocou até o local e suspeitos tentaram fugir ao ver a viatura. Eles desobedeceram ordem para sair de dentro da casa e militares entraram na residência, sendo recebidos a tiros. Policiais revidaram e atingiram os suspeitos.

Vários objetos levados da residência do casal vítima de roubo foram apreendidos no local.

ROUBO

Homem, de 41 anos, informou que estava na companhia da esposa, 40 anos, e de duas filhas do casal, entre elas um bebê, quando foram rendidos pelo grupo criminoso.

Vítima teve os braços amarrados com cadarço e esposa e filha não foram imobilizadas, mas tiveram que permanecer com a cabeça abaixada. Bebê dormia.

Foram levados da casa uma Amarok, já recuperada, um Fluence, placas NRP-4542, três notebooks, uma bicicleta, três correntes de ouro, duas câmeras fotográficas, dois celulares, uma TV 40 polegadas, uma impressora e um monitor 20 polegadas.

Assaltantes ficaram com a família por cerca de uma hora e meia.