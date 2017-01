Motociclista é espancado e tem veículo incendiado no Centro

Vítima disse à polícia ter se envolvido em briga de bar

8 JAN 2017 – Por ALINY MARY DIAS – 08h:39 – Correio do Estado



Um motociclista que não teve identidade divulgada foi espancado e teve a moto incendiada, na madrugada de hoje, no Centro de Itaporã.

Segundo apurou o site Ifato, o homem saiu de um bar por volta das 2h30 e quando estava na Rua Duque de Caxias foi surpreendido por três homens que estava a pé.

Eles derrubaram a vítima da moto, o espancaram e depois atearam fogo no veículo. À Polícia Militar, o homem disse que se envolveu em briga no bar e suspeita que os agressores estivessem no estabelecimento pouco tempo antes.

Ninguém foi preso, a moto ficou destruída e a vítima passa bem apesar dos ferimentos pelo corpo. O caso será investigado pela delegacia de polícia da cidade.