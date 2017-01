Em Mato Grosso do Sul, 23 municípios ficaram sem verba federal em 2016

Em 2015, número de cidades sem recursos era de apenas seis

8 JAN 2017 – Por TAINÁ JARA – 07h:00 – Correio do Estado



Vinte e três prefeituras do estado não receberam repasses da União no setor de infraestrutura no último ano. Em 2015, apenas seis municípios não tiveram verba para aplicar em áreas como urbanismo, habitação, saneamento e gestão ambiental. A Capital foi uma das cidades que mais tiveram redução de recursos. Foram R$ 3.411.934,34, em 2015, e R$ 460.361,07, em 2016.

Além dos cortes decorrentes da crise econômica, a redução dos repasses pode estar relacionada a falta de apresentação de projetos pelas prefeituras e também ao descumprimento de critérios exigidos pelos ministérios, como prestação de contas e com o nome limpo.

No caso de Campo Grande, por exemplo, a drástica redução de repasses está relacionado a questões burocráticas. A prefeitura estava com situação irregular no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), que corresponde a uma certidão de esfera federal da previdência. A certidão teria sido negativada na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP) devido a judicialização da forma de recolhimento do INSS.

*A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.