MS é rota estratégica na eleição para presidência da Câmara

Votos da bancada federal de MS são objetivo de pré-candidatos à sucessão

8 JAN 2017 Por IZABELA JORNADA 05h:00

Para pedir apoio dos parlamentares do Estado, Jovair Arantes visita Campo Grande – ASSESSORIA

Pré-candidatos à presidência da Câmara dos Deputados deverão vir à Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Os quatro deputados federais que irão disputar o posto mais importante da Casa — Rodrigo Maia (DEM-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO), André Figueiredo (PDT-CE) e Rogério Rosso (PSD-DF) estão percorrendo os estados, durante o recesso parlamentar, para conquistarem votos na eleição que acontece no dia dois de fevereiro. Na quarta-feira visitará Campo Grande o pré-candidato Jovair Arantes. Além dele o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deverá vir a Capital nos próximos dias. A data, porém, ainda não foi confirmada.

A vinda de Maia ao Estado é estratégica já que o PSDB, do governador Reinaldo Azambuja, pode lhe garantir os votos de Geraldo Rezende e Elizeu Dionízio. Nacionalmente, o partido já apóia a reeleição do atual presidente da Câmara que, no momento ainda tenta fechar acordo com o PMDB. Caso isto ocorra, Maia ainda poderá contar com os votos do deputado federal Carlos Marun. “O PMDB ainda não definiu posição”, afirmou o peemedebista.

Do PDT, o cearense André Figueiredo também pode vir à Capital, mas depende do apoio do PT. Segundo o deputado Vander Loubet (PT), os integrantes do partido estão aguardando a decisão do bloco para definirem quem eles vão apoiar. “O PT vai decidir se lança candidato ou se apoia Figueiredo”, declarou Vander. Se for apoiado pelos petistas, o pré-candidato do PDT poderá ter três votos: do seu correligionário Dagoberto Nogueira (PDT), de Vander e de José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

Sobre a disputa, o deputado Dagoberto Nogueira (PDT) declarou que Maia é um forte candidato e que é muito difícil concorrer com ele. “Na minha avaliação o Maia está indo bem e se ele se candidatar não terá disputa”, disse. Com a mesma opinião de Dagoberto, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), também ressaltou a força do atual presidente. “Ele é equilibrado e, com certeza, vai ter voto aqui no Estado”.

