Gravações revelam plano de ataque na Capital e sindicato emite alerta

Clima é tenso em vários estados e temor chega a Mato Grosso do Sul

7 JAN 2017 – Por ALINY MARY DIAS – 15h:14 – Correio do Estado



Sindicato teme ataques dentro e fora de presídios – Divulgação Saiba Mais Temer vai à casa de Cármem Lúcia, do STF, para discutir crise penitenciária Secretário de Temer deixa cargo depois de defender mortes em presídios Plano de ataques é descoberto em celular de integrante do PCC

As disputas entre facções criminosas que buscam “comandar” presídios de todo o Brasil têm gerado clima de tensão e medo em muitos estados. Depois das mortes de mais de 90 presos em unidades de Amazonas e Roraima, ligações interceptadas por serviços de inteligência de Mato Grosso do Sul revelam planos de ataque em Campo Grande. Ontem, sindicato que representa trabalhadores de presídios do Estado emitiu alerta.

Nas gravações as quais o Portal Correio do Estado teve acesso e que já seriam de conhecimento das forças de segurança, bandidos integrantes de facções confirmam que o clima é de vingança depois das mortes ocorridas em Manaus e Boa Vista.

Em uma dos áudios que pode ser conferido no final da matéria, criminoso alerta quem está do outro lado da linha que ataque pode ocorrer em dia de visita, provavelmente no domingo, na região do bairro Noroeste, onde fica a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

“Chegou ideia dos malucos no Noroeste, vai ter atentado na Máxima. Os cara até alugou uma casa… 10 dos caras em um barraco. Nós vai pegar umas ferramentas, já temos três com nós. Tem outros malucos deles ali na rodoviária velha, os caras até alugou um motel e estão parados ali (sic)”.

Em outras conversas, integrantes da facção parecem alertar detentos para que evitem que familiares façam visitas no domingo, deixando clara a ameaça de ataques.

ALERTA

Ontem, o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS (Sinsap) emitiu nota alertando os trabalhadores que atuam no sistema penitenciário sobre o risco de ataques dentro e fora das unidades prisionais.

O sindicato lembra o fato de confusão ter sido registrada essa semana na Penitenciária Estadual de Dourado (PED) e preso ter sido achado morto em presídio de Campo Grande.

“Esta entidade sindical alerta a todos os servidores penitenciários para que tomem cuidados adicionais em seus locais de trabalho, que tenham muita cautela em toda e qualquer movimentação de presos, que externamente evitem transitar pelos mesmos trajetos, que se abstenham de frequentar determinados lugares, que evitem aglomerações de servidores num mesmo espaço físico, enfim, que tenham o máximo de cuidado”, diz a nota.

O Sinsap afirma, ainda, que apesar de alerta geral não ter sido dado pelos órgãos de segurança, informações não confirmadas revelam possibilidade de incidentes graves dentro de presídios neste fim de semana. “O risco é real e todo cuidado é pouco”, finaliza a nota.

Confira abaixo um dos áudios interceptados por serviços de inteligência.