Indígena é encontrado morto pela filha e polícia investiga o caso

Testemunhas disseram que vítima teria brigado com genro no dia da morte

8 JAN 2017 – Por GLAUCEA VACCARI – 09h:49 – Correio do Estado



De acordo com o boletim de ocorrência, polícia recebeu informação de suposto homicídio na aldeia e equipe se deslocou para o local, onde já estava a Força Nacional.

Testemunhas disseram que pela manhã o genro da vítima o teria empurrado e ele caiu de costas no solo. Filha da vítima e esposa do agressor o ergueu e o colocou dentro de casa.

À polícia, filha informou que depois do caso, vítima teria ido até sua residência à tarde pedindo água e comida e se sentou em frente a casa para descansar. Por volta das 18h, ela saiu e encontrou Quevedo caído no local, já morto.

Outra filha da vítima informou que foi até da irmã e do cunhado para saber informações sobre o pai, sendo recebido de maneira ríspida pelo homem.

Perícia foi feita no local e inicialmente não foram constatados ferimentos no corpo do indígena. Porém, causa da morte não foi definida e perito informou ao delegado que o caso se tratava de morte a esclarecer.

Corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Dourados. Caso será investigado pela Polícia Civil.