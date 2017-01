Apresentado no Chiangrai United, Rafael Coelho quer voltar a conquistar títulos na Tailândia

O atacante Rafael Coelho foi recebido na Tailândia com status de ídolo pelos torcedores do Ciangrai United. Apresentado na última sexta-feira (06), o brasileiro deu início aos treinamentos visando a disputas das competições em 2017.

Campeão da League Cup e da FA Cup em 2015 atuando pelo Buriram United, Rafael Coelho quer repetir o feito e conquistar títulos com a camisa do Chiagrai. “Chego com o objetivo de marcar muitos gols e ser campeão. O clube possui uma excelente estrutura e está montando uma equipe capaz de brigar por coisas maiores na próxima temporada”, revelou.

Acostumado a atuar no futebol do exterior, Rafael Coelho, que começou nas categorias de base do Figueirense e passou ainda por Avaí, Vasco e Náutico, revela que se adaptou bem ao futebol internacional, principalmente no mercado asiático. “Eu já atuei na China, Índia e Tailândia. Eu e minha família nos sentimos em casa quando estamos aqui. O respeito das pessoas é muito grande e isso faz com que a gente vivendo aqui”, finalizou.

A partir deste sábado (07) Rafael Coelho dará início a pré-temporada com o restante do grupo e no próximo mês, em data ainda indefinida, o Chiangrai United dará início a sua caminhada na Liga Tailandesa.



