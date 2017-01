Plantas Terapêuticas são tema de oficina no Sesc Vila Mariana

Grupo Solidari coordena atividades até o dia 19 de fevereiro

De 15 de janeiro a 19 de fevereiro, todos os domingos, exceto nos dias 22/1 e 12/2, o Sesc Vila Mariana recebe o Solidari – Solidariedade e Cooperação para Sustentabilidade, que coordena a oficina Plantas Terapêuticas: Reconhecimento das Origens e Usos. Os encontros acontecem das 11h às 14h, na Sala A do 4º Andar, Torre A. Para participar, é necessário retirar ingressos com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento da Unidade. A atividade é gratuita.

Ao nosso redor encontramos plantas de poder, que costumamos cultivar em vasos e quintais. Plantas como arruda, alecrim, comigo-ninguém-pode, cambará vermelho, espada de São Jorge, manjericão, urucum, jurema, ipeca e mariri, entre outras, são ervas presentes em nosso cotidiano, mas que têm suas origens e significados ainda pouco conhecidos. Elas podem ser utilizadas para fins terapêuticos, condimentares ou de harmonização do lar.

A oficina irá integrar o conhecimento ancestral de forma respeitosa e os participantes irão aprender a reconhecê-las, cultivá-las e utilizá-las de forma correta, e também vivenciar o poder das plantas através do plantio, dança e exercício terapêutico. No primeiro encontro, as origens, usos, manejo e cultivo. Nos encontros seguintes, serão abordadas as plantas de origem indígena, europeia e africana.

Os encontros serão conduzidos pelo Solidari – Solidariedade e Cooperação para Sustentabilidade.

Serviço:

Plantas Terapêuticas: Reconhecimento das Origens e Usos

Com Solidari – Solidariedade e Cooperação para Sustentabilidade

De 15 de janeiro a 19 de fevereiro (exceto 22/1 e 12/2), domingos das 11h às 14h

Local: Sala A, 4º Andar – Torre A (capacidade: 90 vagas)

Duração: 180 minutos

Não recomendado para menores de 10 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

