Campo Grande MS: Prefeitura arrecada R$ 5 milhões de IPTU em 24h e abre plantão no fim de semana

Na manhã desta sábado (7), mais de 200 pessoas já renegociaram dívidas de anos anteriores. Plantão segue até às 16h de domingo.

Prefeitura conta com dinheiro do IPTU para quitar salários e 13º atrasados. (Foto: Fernando Antunes)

Mais de 200 pessoas aproveitaram a manhã deste sábado (7) para renegociar dívidas com o Município e também para quitar o IPTU 2017 (Imposto Predial e Territorial Urbano), aproveitando o desconto de 20%. Entre quinta e sexta-feira (5 e 6) o movimento foi intenso e mais de R$ 5 milhões foram arrecadados com o imposto, segundo informou o prefeito Marquinhos Trad (PSD).

A expectativa da administração municipal é totalizar R$ 150 milhões até a próxima terça-feira, dia 10, quando vencem os carnês. “O dinheiro arrecadado é necessário para o pagamento da folha de dezembro dos servidores que está atrasada”, ressalta o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

Para tanto, equipes estão de plantão desde às 8h na Central de Atendimento ao Cidadão, oferecendo descontos que chegam a 90% sobre os juros de atrasados e redução de 75% nas multas, para pagamentos à vista. Quem estiver com ‘dinheiro curto’, poderá parcelar em até cinco vezes, com desconto de 75% nos juros e 50% nas multas. E o contribuinte que regularizar os débitos poderá aproveitar os 20% oferecidos na quitação do IPTU 2017.

Um dos que chegaram cedo foi Armando Donizete, de 44 anos. “Soube pela internet e os descontos estão favoráveis. Até aproveitei para quitar o IPTU deste ano”, disse o analista, que conseguir negociar R$ 1.400 em débitos e ainda parcelar tudo.

Dona de casa Zeilda aproveitou para renegociar R$ 2.100

que devia em dois imóveis. “Para quem deve o desconto

é bom”. (Foto: Fernando Antunes)

Esse também foi o caso da dona de casa Zeilda Gutierrez Emílio, de 59 anos. Proprietária de dois imóveis, acumulava dívida de 2.100, mas conseguiu parcelar em quatro vezes. Depois de renegociar os atrasados, ainda aproveitou os 20% e quitou o IPTU 2017 à vista. “Meu marido não trabalha sábado e quando soube deste plantão, resolvemos aproveitar. Para quem está devendo o desconto é bom”, disse.

Desconto que fica ainda maior quando a dívida é mais alta, como no caso do aposentado José Oliveira dos Santos, de 63 anos. Ele devia R$ 2.500 mil e respira aliviado depois de negociar tudo e ainda parcelar em cinco vezes. “Quitei até o 2017 para começar o ano sem dívida”, comemorou. Pouco antes das 10h, as filas não eram extensas e não chegavam a 100 pessoas.

Descontos

Quem está em dia e opta pelo pagamento integral à vista tem desconto de 20%. Os que pagarem até 10 de fevereiro terão 10% de desconto. Já quem optar pelo parcelamento em 10 vezes terá 5% de desconto.

Prêmios

Além dos 20% de desconto para pagamento à vista do IPTU 2017, outro incentivo é o sorteio de prêmios: carros, ar-condicionados, notebooks, televisores e microondas. Quem quita o IPTU 2017 durante o plantão do fim de semana, já deixa o carnê preenchido na grande urna disponibilizada no local.

Serviço

A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, 500, região central de Campo Grande e abrirá neste sábado e domingo, das 8h às 16h.