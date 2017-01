Campo Grande MS: População aproveita plantão de domingo para pagar e renegociar IPTU

Central atende até às 16 horas e público pode pagar imposto com 20% de desconto à vista até a próxima terça-feira

Público aproveita o domingo para negociar ou quitar as dívidas do IPTU

Mais de 200 pessoas passaram pela Central do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na manhã deste domingo (8) para negociar débitos em atraso ou pagar o imposto com desconto de 20% à vista.

De acordo com o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, o valor da arrecadação será utilizado para quitar dívidas com fornecedores e colocar em dia as folhas de pagamento do funcionalismo municipal e aposentados.”A situação do caixa da Prefeitura está complicada, apenas com dívidas de água e luz em atraso são mais de R$ 15 milhões”, relata o secretário.

Somente ontem (7), primeiro dia de plantão, a central atendeu 760 pessoas, número semelhante de atendimentos deve ser registrado hoje, estima a prefeitura, que tem a expectativa de arrecadar R$ 150 milhões até a próxima terça-feira (10) quando vencem os carnês. Entre quinta e sexta-feira (dias 5 e 6) quando houve maior movimento registrado, a arrecadação foi de R$ 5 milhões.

A cabeleireira Nana Ramos aproveitou o domingo para quitar o débito à vista e com desconto. “É mais vantajo pagar à vista , planejei e juntei o valor o ano todo para não adquirir dívidas e o atendimento no domingo facilita para quem trabalha a semana toda”, comenta.

Com dificuldade de realizar o pagamento durante a semana, o frentista Gerson Araújo também aproveitou o domingo para efetuar o pagamento antecipado. “Outro dia não dá tempo de vir por causa do trabalho, até achei que estaria vazio hoje, mas está bem cheio”, relata o frentista.

Com três anos de débitos atrasados, a zeladora Inesita Ramos pretende colocar a dívida em dia e iniciar 2017 com menos contas. “Provavelmente devo parcelar, depende do valor e depois vou planejar para pagar os próximos à vista”.

Para quem está em dia com o imposto e opta pelo pagamento integral à vista tem desconto de 20% até o próximo dia 10. Após essa data, ops descontos serão de 10% até 10 de fevereiro e no caso de parcelamento em 10 vezes o desconto é de 5%.

Prêmios

Além dos descontos, a prefeitura coloca como incentivo para o pagamento do imposto à vista, o sorteio de prêmios. São carros, ar-condicionados, notebooks, televisores e microondas e, quem quitar o IPTU 2017 durante o plantão que encerra hoje, pode deixar o carnê preenchido para concorrer na urna localizada na central.

O atendimento na Central do IPTU neste domingo segue até às 16 horas, na Rua Arthur Jorge, 500, Centro.