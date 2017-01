Colisão frontal entre carro e caminhão deixa quatro mortos na BR-163

Carro Gol tinha placas de Campo Grande e ficou completamente destruído. (Foto: Sidney Assis)

Quatro pessoas ainda não identificadas morreram em uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão, no começo da manhã deste sábado (7) no quilometro 666 da BR-163, entre o municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde, distante 207 km de Campo Grande.

Um veículo VW Gol com placas de Campo Grande seguia para Rio Verde quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão com placas de São Paulo.

A perícia está no local e está avaliando se o motorista do Gol forçou uma ultrapassagem ou dormiu ao volante. Há uma marca de frenagem grande na pista. Três pessoas do carro de passeio morreram esmagadas. Uma foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital municipal.

O motorista do caminhão também morreu. Com a colisão, ele foi arremessado para fora do veículo e parou embaixo dos pneus do veículo. O homem não usava cinto de segurança.

Equipe da CCR MSVia e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estão no local registrando e controlando o trânsito no local do acidente.

(Foto: Sidney Assis)