Dupla rende funcionário de conveniência e rouba dinheiro do caixa e de cliente

Criminosos estavam em um Ford Ka

Dois homens armados roubaram uma loja de conveniência na noite da sexta-feira (6), no Jardim Presidente, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem armado entrou no local e anunciou o assalto. Primeiro, ele roubou a carteira de um cliente que estava no local e depois, mandou que o funcionário entregasse o dinheiro do caixa.

Em seguida, outro cliente chegou ao local e os bandidos fugiram em um veículo Ford Ka. O local possui circuito de câmeras e o proprietário se comprometeu a entregar as imagens à polícia.

O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.