VÍDEO| Em áudio, suposto líder de facção anuncia ataque a ônibus com presos de MS

Atentado teria como alvo presos do regime semiaberto

Divulgação

Áudio gravado por meio de um diálogo telefônico, apreendido e já estaria nas mãos das autoridades ligadas a segurança de presídios de Mato Grosso do Sul, revela um suposto ataque, planejado para daqui uns dias, reforçaria a informação da guerra em curso envolvendo as organizações criminosas PCC (Partido do Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).

O CV anunciou que vai atacar um ônibus que leva diariamente presos albergados para o Centro Penal Agro-Industrial da Gameleira, em Campo Grande, segundo o áudio, que estaria sendo vistoriado por investigadores da polícia, de maneira sigilosa.

A Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) e a Agepen (Agência Estadual do Sistema Penitenciário), negam que o CV e o PCC estão em pé de guerra e que a situação nos presídios de MS é segura e controlada.

Diálogos

Já pelos diálogos apreendidos, os quais o Jornal Midiamax teve acesso, o histórico do suposto embate envolvendo as duas facções, é bem diferente.

A conversa aparece “picotada” em cinco partes e envolve vozes de dois homens que seriam Paulista e um outro que, supostamente chamaria Fiel. A dupla diz ser integrante do Comando Vermelho.

Aqui trecho em que o identificado como Fiel diz a Paulinho (escrito exatamente conforme a fala dos dois), sobre o suposto ataque ao ônibus, note:

“Fiel: “heim, Paulista. 2017 promete Mato Grosso do Sul, primeiro ataque o ônibus da Gameleira, você vai ver o que, que vai dar, entendeu meu irmão? Os dentes que tiraram aí da minha boca, vai sair caro, Paulista”.

Conforme o Midiamax apurou, pelo diálogo, uma das pessoas que conversam estaria “com alvará” – como os condenados tratam entre si que o encarcerado em questão deve deixar a prisão. Este preso teria sido jurado de morte por integrantes do PCC.

Ainda segundo os áudios, Paulinho e Fiel comentam as mortes cujas vítimas seriam do CV e teriam sido provocadas por integrantes do PCC.

A dupla cita também que o CV é uma organização mais antiga que o PCC surgiu agora. “Porque ‘nóis’ já veio das antiga, mano, ‘nóis’ já vem desde a época da Falange Vermelha. Essas porra vieram tudo agora… vamos vingar a morte de todos nossos irmão do Comando Vermelho que foram assassinados por esses tais”, é parte da conversa captada.

O PCC surgiu em 1993 em um presídio de São Paulo e a ideia era que a organização defendesse os direitos dos presos. Já o CV apareceu em 1979, também em presídio, neste caso, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Ministério Público do RJ, as duas organizações tornaram-se as mais perigosas do país e atuam no tráfico de droga.

Os crimes praticados ocorrem por determinação dos líderes das facções, mesmo eles detidos em presídios.

Nota

A Sejusp, por meio de nota emitida nesta sexta-feira (6) negou que o CV e PCC estariam próximos a se enfrentaram. Informou também que a situação está controlada e que equipes da Polícia Militar, especializadas em conflitos, permanecem de prontidão. No comunicado da secretaria é dito ainda que os integrantes de facções são mantidos em alas diferentes dos presídios.

Já a Agepen também negou que as organizações criminosas estariam planejando confrontos. De acordo com a assessoria da agência que cuida dos presídios, não procede a informação de que no início desta semana, um grupo de líderes e membros do Comando Vermelho teriam tentado invadir um pavilhão que abriga integrantes do PCC.

Confira a conversa na íntegra:

Fiel: “Eae Paulista, eai meu parceiro.. Tô na rua meu irmão.. aí óh ‘PCcú’ 37”.





Fiel: “Foi, foi, foi 37. Você viu o vídeo aí, 37, para a caixa do caralho, entendeu? numa pancada só daquele modelo entendeu meu irmão, mas é ‘nóis’ tamo junto parceiro”.





Paulista: “Mano, pega a visão do certo, mano… Não foi ‘nóis’ do Comando Vermelho que procuramos guerra com essas caras, não mano. Esses cara aí que procuraram guerra, com nóis. Tá ligado, uma forma absurda, mano. Mataram foi vários irmão aí do CV, tá ligado? em vários estado do Brasil mano, tá ligado? oprimiram os irmão dentro da cadeia, dentro do sistema e na rua, tá ligado? quebraram a ideologia do Comando, mano… que o lema Paz, Justiça e Liberdade, então quem tá quebrando a paz tá vacilando, tá ligado, mano? Justiça com o Comando só mata pelo certo, os caras que é vacilão, que tem problema, que não tem recuperação, mano… E a liberdade é para todos dentro da cadeia e fora da cadeia, tá ligado, mano? Esses cara aí, mano.. quebraram foi a paz, tá ligado? invadiram o pavilhão dos irmão do Comando Vermelho, em dia de visita, Fiel!? assassinaram os irmão, tá ligado? esquartejado e carbonizado na frente de visita, tá ligado? na frente das criança, coisa absurda, isso nunca aconteceu, tá ligado mano? e o que acontece, mano? ‘nóis’ vai exterminar essas porra, do solo brasileiro, mano. Porque ‘nóis’ já veio das antiga, mano, ‘nóis’ já vem desde a época de Falange Vermelha, fiel. Tá ligado, mano! Essas porra vieram tudo agora, ‘nóis’ é o trem, ‘nóis’ é o controle, ‘nóis’ vai passar por cima. Vamo vingar a morte de todos nossos irmão do Comando Vermelho que foram assassinados por esses ‘tais'”





Fiel: “Heim, paulista… 2017 promete Mato Grosso do Sul primeiro ataque o ônibus da gameleira você vai ver o que, que vai dar, entendeu meu irmão? Os dentes que tiraram aí da minha boca, vai sair caro, Paulista”.





Paulista: “É essa parada mesmo mano, parabéns aí, mano! Forte abraço aí, tá ligado lugar de alemão é no inferno, porra! O bagulho é ‘doizão’ é comando vermelho, é família do norte – FDN, mano. Tem que matar essas porra, desses vermes, tudinho mesmo, mano! Porque essas porra aê matou foi vários irmãos, em vários estados, mano. ‘Nóis’ vai vingar a morte de nossos irmão tudinho, mano. Da mesma forma que eles mataram nossos irmão na faca, ‘nóis’ vai matar essas porra na faca também, mano, é o trem”.

Por: Celso Bejarano e Danielle Valentim Link original: http://www.midiamax.com.br/policia/audio-integrante-comando-vermelho-anuncia-ataque-onibus-presos-pcc-327513

Fonte: Midiamax