Falcão comanda virada e estrelas nacionais conquistam segundo título do Reis do Drible

Após encerrar o primeiro tempo em desvantagem, craque do futsal liderou os Reis do Brasil na virada por 29×15, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo

Falcão e Séan em disputa (Rodrigo Dod / Savaget)



Ginásio lotado em São Bernardo (Rodrigo Dod / Savaget)



Reis do Brasil (Rodrigo Dod / Savaget)



Reis do Mundo (Rodrigo Dod / Savaget)



Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e Falcão (Rodrigo Dod / Savaget)



Gabriel e Dátolo disputam jogada (Rodrigo Dod / Savaget)



Adonias dá chapéu em Fineo (Rodrigo Dod / Savaget)



Falcão tenta carretilha (Rodrigo Dod / Savaget)



Séan Garnier em apresentação no intervalo (Rodrigo Dod / Savaget)



Atletas e organização após entrega do troféu (Rodrigo Dod / Savaget)



São Bernardo do Campo (SP) – As 6.000 pessoas que lotaram o Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo na manhã deste domingo (8fizeram parte de uma verdadeira festa do esporte no Grande ABC Paulista. Com transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, da TV Globo, feras brasileiras e estrangeiras do futebol deram um show na 2ª edição do Reis do Drible. Assim como na estreia do evento, realizada em dezembro de 2015, no Rio de Janeiro, o craque Falcão comandou os Reis do Brasil e garantiu a manutenção do troféu de campeão. Outra vez, entre os Reis do Mundo, o francês Séan Garnier destacou-se no time das estrelas internacionais, ao lado do argentino Jesús Dátolo, do Vitória, um dos melhores em quadra na primeira etapa.

Na competição realizada em São Bernardo, os dribles tradicionais, como caneta, meia-lua e chapéu, por exemplo, valeram o dobro de pontos em relação a um gol, novidade deste ano, que teve ainda o ponto bônus para o jogador que conseguisse driblar e fazer o gol na mesma jogada. Houve ainda os desafios individuais, em que um atleta escolhia um adversário para o drible homem contra homem. As faltas, quando aconteceram, foram cobradas sempre no estilo shoot out, ou seja, o jogador ia de encontro ao goleiro adversário com o objetivo de driblá-lo para fazer o gol.

Entre os Reis do Brasil, estiveram em quadra ao lado de Facão, os laterais Léo Moura, do Santa Cruz, e Gabriel, do Fort Lauderdale Strikers, o atleta Adonias Fonseca, do futebol freestyle, e o goleiro do Sorocaba Futsal e da seleção brasileira, Tiago de Melo. Completaram os Reis do Mundo junto de Séan Garnier e Dátolo, três atletas do futsal internacional: o brasileiro naturalizado azerbaidjano, Fineo Araújo, há três anos vivendo no Azerbaidjão, o craque da seleção colombiana, Angellot Caro, e o goleiro e capitão da seleção argentina, Santiago Elias.

Considerado o melhor em quadra, o rei do futsal viu sua equipe terminar o primeiro tempo em desvantagem de 9×7, com Dátolo e Séan Garnier ditando o ritmo do jogo. Porém, no segundo tempo Falcão comandou uma reação forte do Reis do Brasil, quando seu time fez nove pontos seguidos, cinco deles pontuados pelo craque, revertendo o placar para 16×9. Quando os Reis do Mundo diminuíram o placar para 16×14, as estrelas brasileiras aumentaram o ritmo outra vez, marcando nove pontos seguidos e finalizaram o placar em 29×15, com destaque para o ponto bônus obtido por Adonias Fonseca, que deu um chapéu no marcador e ainda afundou a rede adversária.

Ao término do evento, Falcão comemorou a vitória e também o sucesso da fórmula do Reis do Drible. “Estou feliz de ter sido um sucesso esta edição em São Bernardo. Só repetimos o evento, porque o primeiro foi bom. Tenho certeza que teremos o terceiro, porque foi legal demais. Casa cheia e um ambiente fantástico para a prática do esporte. A cada ano melhora mais e o evento fica mais conhecido. Espero fazer parte de todos anos, porque me divirto muito e é sempre um dia especial”, contou Falcão.

“No fim do primeiro tempo estávamos perdendo e falei com meus companheiros para partimos para cima, dar chapéu, caneta e fazer o máximo de gols possível para ganhar o jogo. Nos momentos em que fomos superiores, conseguimos fazer jogadas muito bonitas e vencemos e convencemos. Foi uma partida muito bacana aqui no Ginásio completamente lotado”, complementou o craque.

Mesmo retornando ao Brasil e mais uma vez saindo com o vice-campeonato do evento, o francês Séan Garnier comemorou o ginásio lotado e o show apresentado por todos os participantes. “Foi incrível esta segunda edição do Reis do Drible. Ver tanta gente vindo aqui para o Ginásio para assistir ao jogo é muito bom. O futebol precisa de mais eventos como este, porque não é apenas sobre vencer uma partida, quando geralmente os jogadores que estão perdendo ficam nervosos, fazem faltas, mas sim mostrar arte do drible, sempre com respeito ao adversário e mesmo levando ou dando um drible, todos estão felizes. Isso é o mais importante no esporte”, destacou Séan.

O Jogo – Após estar vencendo por 4×1, com um gol e um chapéu de Falcão, outro de Adonias e um tento do argentino Dátolo, os Reis do Mundo reagiram. Primeiro Séan Garnier diminuiu para 4×2 e Dátolo virou o placar em um desafio com Gabriel, ao marcar dois gols e conseguir um chapéu, anotando 6×4. Séan aumentou para 8×4 com uma caneta em Falcão. Porém, antes do término da etapa inicial, mais dois desafios diminuíram o placar. Quando Fineo desafiou Falcão, o craque fez dois gols e o azerbaidjano fez um, 9×5. No desafio seguinte, entre Séan e Gabriel, o lateral brasileiro fez um gol, finalizando em 9×7 o primeiro tempo.

Na etapa final, os Reis do Brasil voltaram com tudo. Logo de início, Adonias conseguiu dar um chapéu fazendo embaixadinha com a cabeça, e deixou tudo igual, 9×9. Aí, Falcão começou a desequilibrar. Após Léo Moura virar o placar, o craque do futsal deu um drible e marcou um gol, 13×9. No primeiro desafio do segundo tempo, entre Falcão e Séan, o brasileiro anotou mais dois gols, 15×9. Na disputa individual entre Gabriel e Fineo, um gol para cada e 16×10 no placar.

Mesmo reagindo, com um gol de Fineo, um do goleiro Elias e outra caneta de Séan Garnier em Falcão, diminuindo para 16×14, os estrangeiros não tiveram fôlego. Nos minutos finais, os brasileiros foram com tudo. Primeiro o goleiro Tiago convocou o argentino Elias para o duelo, marcando um gol, 17×14. Em seguida, o craque do Freestyle, Adonias, fez um gol, deu um chapéu e viu Gabriel também chapelar o adversário, 22×14. Após Adonias conseguir o combo, com chapéu e gol, aumentando para 26×14, os Reis do Mundo praticamente jogaram a toalha. Deu tempo ainda para Gabriel e Falcão, com uma lambreta, marcarem um gol cada, e Fineo dar números finais ao jogo, 29×15.

Regras – O Reis do Drible foi realizado em uma quadra especialmente desenhada e com regras adaptadas para facilitar a apresentação dos dribles. O formato é o 4 x 4, com três jogadores na linha e um goleiro, que não pode sair da área e nem receber recuos de bola (sendo considerado falta), em dois tempos de 10 minutos com cronômetro parado. O evento une as características do futsal, com futebol de campo e o futebol freestyle.

A segunda edição do Reis do Drible teve patrocínio de Rexona, Nivea, Grupo Educacional Drummond, Magnus, bolas Premium e Magnum, e contou com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O evento teve a organização da Savaget Promoções e Eventos.

