Consulta de contas inativas do FGTS pode ser feita pelo celular

Já está disponível para consulta no celular o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A nova medida foi anunciada pelo governo federal. Segundo o governo, a Caixa Econômica Federal vai divulgar em fevereiro o cronograma para saque.

A medida deverá beneficiar cerca de 10,2 milhões de trabalhadores. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Androide, IOS (Apple) e Windons Phone.

Além de verificar o saldo disponível e os depósitos realizados pela empresa, o trabalhador poderá ainda atualizar o endereço na base do Fundo de Garantia. Outro serviço também está disponível para a consulta, que é o SMS FGTS, que envia uma mensagem de texto no celular sempre que há movimentação no Fundo.

