Inativo da União custa 13 vezes mais que o do INSS

Dados do Tesouro Nacional apontam que o governo gasta 13 vezes mais para garantir a aposentadoria dos servidores públicos do que com beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o levantamento, o cálculo leva em conta o rombo de R$ 144,9 bi da Previdência Social, acumulado de janeiro a novembro, para pagar benefícios a 26,8 milhões de segurados e a necessidade de financiamento de R$ 71,8 bi, registrada no mesmo período para garantir as aposentadorias de 973.707 servidores inativos.

Na avaliação do consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, as propostas que serão debatidas pelo Congresso são essenciais para acabar com as diferenças brutais entre o custo dos dois regimes. Ainda segundo Rolim, além do déficit financeiro, é importante analisar o rombo atuarial, que tende a crescer se nada for feito.