Polícia prende quatro por fraudes no auxílio-doença

A Polícia Federal prendeu na última quarta-feira quatro pessoas suspeitas de fraudes no auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação contra a Previdência Social aconteceu em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal os fraudadores foram presos no momento em que realizavam saques referentes a benefícios ilegítimos em uma agência bancária.

Os criminosos, segundo a PF, portavam documentos falsos para tentar ludibriar o INSS e engessavam os braços dos requerentes para dar maior veracidade a fraude. Documentos indicativos do crime, e valores referentes aos saques, foram apreendidos.