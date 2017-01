Estrelas cruzam tapete vermelho do Globo de Ouro

Foto: Reuters

A festa de entrega dos prêmios da 74ª edição do Globo de Ouro organizada pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood neste domingo, no hotel Beverly Hilton de Los Angeles, teve o humorista Jimmy Fallon como apresentador.

Foto: Reuters

Entre os primeiros a chegar, Natalie Portman, que poderia ganhar seu terceiro Globo de Ouro por sua interpretação de Jackie Kennedy no filme “Jackie”, dirigido pelo chileno Pablo Larraín.

Foto: Reuters

Viggo Mortensen, indicado por seu papel em “Capitão Fantástico” chegou um minuto antes de Andrew Garfield, o favorito para o Globo de Ouro de melhor ator de drama por sua interpretação em “Até o Último Homem”.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Também chegaram cedo Amy Adams, que concorre a melhor atriz de drama por “A Chegada”; duas das indicadas a melhor atriz coadjuvante: Michelle Williams, por “Manchester À Beira-Mar”, e Octavia Spencer, por “Estrelas Além do Tempo”; e o cantor Justin Timberlake, entre os candidatos a melhor canção para um filme pelo tema de “Trolls”.

Foto: Reuters

Entre os candidatos em categorias da televisão que passaram pelo tapete vermelha, Felicity Huffman, indicada como melhor atriz de minissérie por “American Crime”, e Tracee Ellis Ross, filha de Diana Ross e que concorre ao Globo de Ouro de melhor atriz de comédia por “black-ish”.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

As crianças da série revelação da temporada, “Stranger Things” posaram muito sorridentes, da mesma forma que as três filhas de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, Sophia, Sistine e Scarlet, que são as escolhidas como “Miss Golden Globe 2017” e que ajudaram o apresentador durante a festa.

Foto: Reuters