Presidente de time morre no estádio antes do início de jogo

Senerito Souza tinha 63 anos e sofreu um infarto pouco antes da bola rolar no Nogueirão

Foto: Reprodução/Facebook/Senerito Souza

Senerito sentiu fortes dores no peito e desmaiou instantes antes de começar o jogo. O presidente chegou a ser atendido ainda no estádio e foi levado às pressas ao hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu e teve sua morte confirmada às 20h. Antes do segundo tempo da partida, foi respeitado um minuto de silência em memória ao presidente.

Senerito tinha 63 anos e era presidente reeleito do União Mogi. Seu mandato terminaria neste mês de janeiro e uma nova eleição já estava prevista para acontecer no clube.