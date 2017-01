Cia dos Reis volta a apresentar a aclamada montagem de Maria Clara Machado em São Paulo

Fotos em anexo. Créditos: Divulgação

Em meio a muitas trapalhadas e risadas Pluft, o Fantasminha está de volta para contar aos pequenos suas aventuras. A peça encenada pela Cia dos Reis faz parte do “Festival de Férias” em cartaz no Teatro Folha, em São Paulo. A montagem conta a cômica e inusitada história de um fantasma que tem medo de gente.

Pluft, o Fantasminha começa quando o malvado e temido Pirata Perna de Pau, que está em busca do tesouro perdido do Capitão Bonança Arco-Iris, sequestra a jovem Maribel que é escondida na antiga casa de Bonança. Chegando lá, a menina descobre que a morada abriga uma família muito engraçada de fantasmas, inclusive Pluft, um gentil e bondoso fantasminha que tem medo de pessoas.

Quando os atrapalhados e divertidos marinheiros, amigos de Maribel percebem seu desaparecimento, logo começam a desconfiar que o maldoso Pirata possa ter levado a amiga para a antiga e assombrada residência do Capitão. Juntos, João, Julião e Sebastião vão atrás da garota para salvá-la, passando por momentos onde a coragem de cada um é colocada à prova. Com isso, o Pluft também terá que testar sua bravura e passar por cima do medo para enfrentar seus anseios e construir uma linda amizade entre ele e os humanos.

Com autoria de Maria Clara Machado, quem assina a direção da montagem é Ivo Ueter que também faz parte do elenco com os atores Allan Salinas, Carolina Marafiga, Cristiano Belarmino, Filipe Bertini, Ícaro Gimenez, Thiago Mantovani e Vivian Nóbrega. Com texto leve e simples, a peça leva às crianças a loucura com as trapalhadas de seus personagens.

Serviço

Pluft, o Fantasminha

Teatro Folha

Avenida Higienópolis, 618 – São Paulo Shopping Pátio Higienópolis – Terraço

Quando: 09/01, 16/01 e 23/01 às 16h00

Vendas por telefone: (11) 3823-2737 e pela internet: Ingresso.com.br ou na bilheteria do Teatro (R$ 40,00 inteira R$ 20,00 meia)

Classificação etária: livre Duração: 55 min

Sobre a Cia dos Reis

Criada em meados de 2012, a Companhia dos Reis nasceu da vontade e iniciativa de jovens atores que juntos já realizavam trabalhos em outras companhias e que compartilhavam da mesma essência e aplicação artística.

O grupo lançou diversos espetáculos desde sua estreia. No final de 2014 chegou aos palcos com o aclamado O Despertar da Primavera e em 2015 estreou o sucedido Querido Amigo. Agora, a Cia segue com os sucessos: Louca Terapia e as montagens infantis Pluft, o Fantasminha e Os Três Porquinhos e o Lobo.

Fonte: Jr Comunicação da GLOBO