Papa Francisco pede que Europa “redescubra suas raízes”

O papa Francisco apelou hoje à Europa que redescubra sua identidade ao lidar com as ondas de refugiados, a saída do Reino Unido da União Europeia (o chamado Brexit) e a “loucura homicida” da violência inspirada por questões religiosas.

Em discurso anual sobre política externa, o pontífice defendeu a paz em tempos de imigração em massa, estagnação econômica e extremismo terrorista ao redor do mundo.

Francisco também elogiou vários países europeus por receberem refugiados e insistiu que outras nações lhes ofereçam “uma recepção digna” e, ao mesmo tempo, continuem combatendo a pobreza e outras doenças sociais que possam alimentar o fundamentalismo religioso.

O papa, que falou a embaixadores credenciados na Santa Sé, pediu à Europa que redescubra seus ideais, em meio ao 60º aniversário do Tratado de Roma, um dos acordos que ajudaram a fundar a UE. “Isso exige redescobrir suas raízes para dar forma ao seu futuro,” disse. Fonte: Associated Press.