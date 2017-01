Orçamento financeiro diferente para 2017 prioriza sonhos

2017 não será um ano fácil. Aumento do desemprego, inflação e incertezas. Por isso, é preciso mudar o modelo mental em relação à forma de fazer um orçamento financeiro. É chegada a hora de priorizar aquilo que realmente importa, os sonhos e as metas pessoais e familiares, e para colher resultados diferentes é preciso mudar atitudes e hábitos.

Não digo para esquecermos ou fingirmos que a crise não existe, muito pelo contrário, precisamos compreendê-la e saber que ela está aí, mas acredito que, priorizando os nossos objetivos de vida, passaremos por essa fase da melhor maneira possível. Minha primeira recomendação é não se desesperar e começar a praticar o orçamento financeiro DSOP. Veja como:

1 – Tenha ciência da sua situação financeira, fazendo um bom diagnóstico, sabendo exatamente para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Isso é educação financeira e é de extrema importância, pois muitas pessoas – principalmente as que têm ganhos variáveis – não sabem nem ao mesmo quanto ganham por mês e gastam aleatoriamente.

2 – Entendido isso, vamos falar dos sonhos. Para conseguir realizá-los, é preciso tê-los muito bem definidos, saber quanto custam, o quanto poderá dispender mensalmente para essa finalidade e em quanto tempo conseguirá alcançá-los. Com essas informações em mãos, é hora de aprender um novo jeito de realizar o orçamento financeiro.

3 – Observe como funciona o seu orçamento hoje. A maioria das pessoas faz a seguinte conta: Ganhos (-) Gastos = Lucro/Prejuízo. Não adianta esperar que, assim, sobre algum dinheiro ao final do mês para poupar. Acredite: dificilmente isso acontecerá, até porque temos a tendência de gastar enquanto tivermos, é natural, mas é algo que tende a levar à frustração por não conseguir realizar os sonhos.

4 – Sendo assim, apresento um novo cálculo: Ganhos (-) Sonhos (-) Gastos. Veja, dessa forma não há lucro ou prejuízo, as contas batem e você estará priorizando seus objetivos e ajustando seu padrão de vida ao valor que sobrar. Para isso, logo que receber o salário, já se deve retirar a quantia mensal necessária para a realização, colocando esse dinheiro na melhor opção de investimento de acordo com o prazo desse sonho.

5 – É importante tenha três sonhos ao mesmo tempo, pelo menos: um de curto prazo (a ser realizado em 2017 – ou nos próximos doze meses – para adultos e no próximo mês para crianças), outro de médio prazo (entre um e dez anos para adultos e entre um e seis meses para crianças) e um último de longo prazo (a ser realizado a partir de dez anos para adultos e a partir de seis meses para crianças).

Veja que é muito mais uma questão de mudança de comportamento do que saber fazer contas ou ter que se privar de algo. Quando temos metas bem definidas em nossas vidas, poupar não se torna um martírio, mas sim um estilo de vida, que o levará a ter muito mais realizações e satisfações.

Eu, Reinaldo Domingos sou doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Diário dos Sonhos e da primeira Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.