Apesar do recesso, vereadores já despacham em seus gabinetes na Câmara Municipa

Apesar do recesso parlamentar, os vereadores Alci Paim da Silva e Ricardo dos Santos Miranda ambos do PTB já despacham internamente em seus respectivos gabinetes na Câmara Municipal de Aral Moreira.

Conforme portaria baixada pelo novo presidente da Câmara Municipal, o vereador Gilson Ferreira, popular “Bicão”, e publicada no Diário Oficial do município, durante o recesso parlamentar de janeiro o Legislativo local funcionará somente em expediente interno. Os atendimentos ao público retornam normalmente somente no primeiro dia de fevereiro.

Mesmo internamente, os novos vereadores, eleitos para o primeiro mandato como vereador no Legislativo Municipal, vêm realizando o atendimento ao público.

Os novos legisladores pretendem desenvolver um mandato transparente e participativo junto à comunidade, cobrando e reivindicando ações importantes na melhoria da qualidade de vida dos moradores, bem como na continuidade do desenvolvimento da cidade.

“Saúde será uma das prioridades do meu mandato. Vou buscar parcerias junto aos nossos deputados visando buscar ações e investimentos que possam melhorar a saúde pública da nossa cidade” enfatizou o vereador Ricardo, ressaltando que também contribuirá com o esporte no município.

“Atuarei junto ao Legislativo Municipal em busca de melhorias a toda região de Aral Moreira, mas especialmente a comunidade do Assentamento Santa Catarina. Também serei parceiro de todos os projetos que forem de interesse da nossa comunidade” disse Alcir Paim.

Fonte: Assessoria de Comunicação PTB-MS com o site Aral Moreira News