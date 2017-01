A 7ª edição da newsletter internacional da Aberje fala sobre fundação internacional de comunicação e atuação digital da GE

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2017 – A Aberje – Associação Brasileira de Comunicação Empresarial lançou a edição de Novembro/Dezembro da BRpr no final de 2016. A newsletter é uma iniciativa da associação para revelar as boas práticas desenvolvidas na área da Comunicação no Brasil, dialogando com a comunidade internacional.

A edição #7 traz uma matéria sobre a Fundacom, fundação internacional de associações de comunicação ibero-americanas, que iniciou suas atividades em Novembro. Entre as ações da entidade, estão a organização do Cibecom – conferência de comunicação que acontecerá em em Março, em Miami – e Premios Fundacom (Fundacom International Awards), que reconhece as melhores práticas de comunicação nas línguas português e espanhol.

Outros destaques são a atuação digital da GE, cujo canal no Youtube aposta na inovação, e o desafio que a multinacional de tecnologia SAP propôs aos estudantes universitários brasileiros.

Sobre a Aberje – A Aberje – Associação Brasileira de Comunicação Empresarial é o principal centro de referência nacional na produção e disseminação de conhecimentos e práticas de Comunicação e Relacionamento. Fundada em 1967, a Aberje é uma organização profissional e científica sem fins lucrativos que tem como principal objetivo fortalecer a Comunicação nas empresas e instituições e dignificar o papel do comunicador. Seus pilares de atuação são Advocacy, Conteúdo, Educação e Carreira.

A atuação de Aberje ultrapassa os limites do território brasileiro com projetos de relacionamento e intercâmbio com países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Índia, México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, posicionando-se como Think Tank da Comunicação Empresarial brasileira.

Para receber a newsletter BRpr, cadastre-se aqui.

FONTE Aberje