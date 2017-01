﻿Como você é para os olhos do mundo?

Todos nós somos muito especiais!

Podemos criar, dar formas às coisas informes, da mistura de água e terra erigir monumentos…

Assim como Deus nos gerou, qual uma divindade, também temos o dom de gerar novas vidas. Porquanto somos todos iguais e valorosos perante o Onipotente.

Por isso, o valor que você atribui aos outros há também dentro de si. Somos dotados de uma potência que às vezes desconhecemos.

Não devemos valorizar os outros e nos desvalorizar. Entenda que não há ninguém maior que você e você não é menor que ninguém. Você tem suas potencialidades e apenas não as descobriu ainda. Elas podem estar lá no seu íntimo, encarceradas como o átomo dentro do urânio.

Abra-se e revele-as. Resgate esse potencial que há dentro de si e seja também um ser muito especial!

– o –

Sua vida vai de bem a melhor, quando:

-Está no mundo cercado de amigos como no céu a lua está cercada de estrelas.

-Para derrotar o ódio promove uma guerra de amor.

-Constrói pontes de sinceridade para atravessar oceanos de desconfiança.

-Sem nada, perdido nos caminhos dos homens, encontrou tudo nos caminhos de Deus.

-A escuridão da noite é apenas a ausência da luz do sol – com a chama do otimismo, tudo a você se ilumina.

-Você tem a maior riqueza da vida: A saúde do corpo, da mente e do espírito.

-Todos se levantam ante a sua presença para saudá-lo por respeito e admiração.

-Tem na boca boas palavras, pois a boa palavra é um alimento para a mente.

– o –

Faça bem feito o trabalho que lhe for confiado. Seja bem-visto aos olhos do mundo. Não decepcione quem está dando um crédito de confiança para você.

Dedique-se de corpo e alma procurando um resultado final com perfeição. Não meça esforços. Desídia no trabalho é um defeito que pode gerar resultados imperfeitos e prejudicar sua carreira.

Esteja sintonizado com o que faz para ser reconhecido e valorizado.

Não comece algo pelo fim nem o termine pela metade. Empenhe-se com afinco: o talento de uma pessoa é medido pelo esmero das suas obras.

Não poupe dedicação e amor, mesmo na mais simples tarefa.

Dê sempre um toque de arte em tudo que fizer, pois o valor do dinheiro é menor que o valor do reconhecimento e da repercussão das suas qualidades!

Por Inácio Dantas

(do livro ® “Pequenas Lições de Sabedoria”)